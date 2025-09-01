Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă

Senatul și Camera Deputaților se reunesc, luni, în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă.

Ședințele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19,00 și prezența parlamentarilor poate fi fizică sau online.

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, parlamentarii pot depune amendamente la aceste proiecte de lege până luni dimineața, la ora 9:00, iar Guvernul urmează să decidă, în ședință, dacă și le însușește.

Conform programului, în prima ședință comună Guvernul își angajează răspunderea în fața Parlamentului asupra proiectului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Cea de a doua ședință comună pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

În cea de a treia ședință comună – proiectul de modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

În cea de-a patra ședință comună, Guvernul își angajează răspunderea pentru proiectul privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

În cea de-a cincea se dezbate proiectul privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Executivul a adoptat, vineri, proiectele de lege pentru care urmează să își angajeze răspunderea în Parlament.

Constituția prevede la articolul 114 că Executivul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moțiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat.

