Connect with us

Economie

Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026. Cum explică ministrul Muncii și ce spun patronatele

Publicat

acum 7 minute

Guvernul a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară.

Potrivit deciziei adoptate în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru anul 2026 a fost stabilit un contingent de 90.000 de permise de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

Comparativ cu anul 2025, când nivelul aprobat a fost de 100.000 de permise, se înregistrează o scădere de 10.000, transmite Mediafax.

Prin această măsură, autorităţile îşi propun să acorde prioritate cetăţenilor români pentru anul următor, ținând cont de estimările privind evoluția pieței muncii și posibilele restructurări din sectorul bugetar.

„Având în vedere că în calcul pentru salariul minim ne-a spus, printre altele, Institutul Național de Statistică, faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, eu am considerat de cuviință ca în anticiparea acestor probleme sociale să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, pentru Digi 24.

Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026. Patronatele vor mai mulți

Mediul de afaceri solicitase o creştere a contingentului până la 150.000 pentru 2026, dar propunerea a fost respinsă.

Blocul Național Sindical (BNS) a criticat poziția patronatelor la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

„Deși patronatele au insistat pe nevoia de a îngheța salariul minim susținând că situația economică este una defavorabilă și că este foarte greu să-și păstreze actualele locuri de muncă, 5 minute mai târziu la dezbaterea celui de-al doilea punct pe ordinea de zi, este vorba de reducerea contingentului de lucrători străini aduși din state terțe, patronatele au solicitat creșterea numărului de la 100 mii la 150 mii, deși propunerea Ministerului Muncii era de reducere la 75 mii.

Argumentele patronatelor au fost că au o nevoie de forță de muncă ce nu poate fi acoperită de resursa de muncă existentă în România”, a transmis BNS într-un comunicat.

Ce decizii s-au luat la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social

Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat la Ministerul Muncii, a anunțat pe pagina sa de Facebook ce decizii s-au luat la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

  • Valoarea bonurilor de masă va crește de la 40 la 50 de lei, o măsură care vine în sprijinul celor care muncesc zi de zi.
  • Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor primi 320 de milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară, pentru a-și continua activitatea în condiții de stabilitate.
  • S-a decis și stabilirea contingentului de lucrători non-UE pentru 2026 la 90.000 de persoane, cu 10.000 mai puțin decât anul acesta.
  • Extinderea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă – „Activități de Asigurare și Reasigurare”
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 7 minute

Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026. Cum explică ministrul Muncii și ce spun patronatele
Evenimentacum 46 de minute

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut după ce s-a prezentat la Poliție pentru a declara un accident. Ce motiv au avut polițiștii
Evenimentacum 56 de minute

Incendiu la acoperișul unei locuințe din Alba Iulia. Intervin pompierii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Atacurile de urs în județul Alba. În câte cazuri au intervenit jandarmii și ce măsuri sunt avute în vedere
Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 minute

Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026. Cum explică ministrul Muncii și ce spun patronatele
Ratele românilor vor crește
Economieacum 5 ore

O nouă ediție de titluri de stat Fidelis, cele mai sigure instrumente de economisire disponibile în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Deputatul Matieș vrea în 2028 ca AUR să conducă CJ Alba, Primăriile Alba Iulia, Câmpeni și Blaj. Declarații la Alba Iulia
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 ore

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 4 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 2 ore

Report URIAȘ la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 2 noiembrie
tristețe. depresie sezoniera
Evenimentacum 15 ore

Depresia sezonieră: ce este și de ce apare. Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă și ce putem face pentru a ne simți mai bine
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 20 de ore

Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”
Actualitateacum o zi

Antibiotic de 100 de ori mai eficient împotriva superbacteriilor, descoperit accidental
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

tabla clasa scoala
Actualitateacum 22 de ore

Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”
Educațieacum 3 zile

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Mai mult din Educatie