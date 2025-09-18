Connect with us

Hidroelectrica a lansat un formular unic de contact, pentru interacțiunile cu clienții. Care sunt beneficiile

Publicat

acum 3 ore

Hidroelectrica a lansat un formular unic de contact. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața concurențială, a anunțat lansarea unui formular unic de contact.

Noul formular reprezintă o soluție digitală care simplifică și accelerează interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business, au transmis reprezentanții companiei într-un comunicat.

Formularul unic de contact este disponibil la adresa formularunic.hidroelectrica.ro.

Noul instrument are multiple beneficii:

  • Totul la un click distanță: o singură modalitate de contact pentru toate tipurile de solicitări, disponibil online, fără a fi necesară deplasarea la ghișeu.
  • Servicii complete: formularul permite transmiterea de sesizări, cereri de contractare, modificări contractuale și alte tipuri de solicitări într-un mod ușor de utilizat și centralizat.
  • Ușor de urmărit: fiecare categorie de solicitare este structurată, astfel încât clienții pot găsi mai ușor informațiile de care au nevoie.
  • Confirmare automată: utilizatorii primesc pe e-mail dovada înregistrării cererii lor, ceea ce le conferă siguranță și trasabilitate.
  • Termen de soluționare: răspunsurile sunt oferite în maximum 20 de zile lucrătoare, conform cadrului legal, în funcție de complexitatea acestora
  • Reducerea birocrației: prin digitalizare, clienții economisesc timp și resurse, eliminând nevoia de documente suplimentare inutile.
  • Acces la resurse și documentație: prin linkuri integrate, sunt disponibile formulare, instrucțiuni și informații actualizate direct pe platformă.

„Formularul unic a fost creat având în prim-plan nevoile clienților noștri. Ne dorim ca fiecare solicitare să fie tratată cu seriozitate, iar procesul de comunicare să fie cât mai simplu și rapid. Prin această platformă, clienții câștigă timp, transparență și siguranța că cererile lor sunt gestionate eficient.

Angajamentul nostru este să fim un partener de încredere, receptiv și mereu aproape de consumatori”, a declarat Marian Fetița, CFO-ul Hidroelectrica.

„Lansarea acestei facilități face parte din strategia companiei de digitalizare și astfel ne respectăm angajamentul de a fi mai aproape de clienți și de a răspunde prompt nevoilor lor. Formularul unic de contact asigură o interfață prietenoasă, ușor de utilizat și o comunicare facilă cu publicul.

Pentru noi, digitalizarea nu este doar un obiectiv, ci o cale de a oferi clienților noștri servicii la standarde ridicate. Suntem convinși că acest pas contribuie la consolidarea încrederii și la construirea unei relații durabile cu stakeholderii”, a transmis Karoly Borbely, CEO-ul Hidroelectrica.

