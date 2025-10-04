Connect with us

Hidroelectrica promite ”o ofertă deosebit de competitivă, pentru populaţie şi industrie”

Anunț important pentru clienții Hidroelectrica

Publicat

acum 33 de minute

Hidroelectrica promite ”o ofertă deosebit de competitivă, pentru populaţie şi industrie” prin vocea directorului financiar al companiei, Radu Ioan Constantin.

„Oferta Hidroelectrica este deosebit de competitivă. În acest moment, ne apropiem vertiginos spre 900.000 de clienţi casnici. Pe proiecţiile noastre, vom depăşi cu siguranţă un milion de clienţi casnici în portofoliul companiei.

Aceasta, bineînţeles, a pus o presiune deosebită atât pe modelul de business, pentru că shiftarea aceasta spre zona de furnizare a implicat o redimensionare a tuturor activităţilor în cadrul companiei, dar cu brio facem faţă chiar şi într-un an deosebit de secetos.

După cum bine aţi văzut, acest an este un an mult sub media hidrologică. Estimăm că ne vom încadra în jur de 11,4 TW ca şi producţie anul ăsta, este deosebit de dificil – anul mediu hidrologic este undeva peste 15 TW – dar ne-am adaptat, am dovedit rezilienţă, am dovedit profesionalism şi creşterea aceasta accentuată a portofoliului de furnizare ne-a scos din zona aceea de confortabilitate cu siguranţă, dar ne-am adaptat şi pe viitor vom fi prezenţi cu o ofertă deosebit de competitivă pentru populaţia României, atât pe business, cât şi pe casnic”, a afirmat Constantin, la un eveniment de specialitate, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că, în ultimii trei ani, Hidroelectrica a jucat un rol foarte important pe piaţa de furnizare.

„În 2018, piaţa era liberă, după aceea am primit un OUG 114, când Hidroelectrica a trebuit să se muleze pe condiţiile noi de piaţă reglementată.

După aceea a fost momentul 2021, când din nou pe piaţa consumatorilor casnici a fost o reliberalizare.

Acum, după aceste două momente, cu siguranţă că au fost trase nişte concluzii atât de guvernanţi, cât şi de factorii decidenţi politic.

Hidroelectrica, însă, în ultimii trei ani, a jucat un rol foarte important pe această piaţă de furnizare. Vom continua să fim prezenţi acolo.

Provocările vor fi, dar le luăm ad literam zi de zi şi mergem înainte”, a mai subliniat CFO Hidroelectrica, Radu Constantin.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    sâmbătă, 04.10.2025 at 15:30

    Promite,în țara asta toată lume a promite la început, dar nimeni nu se ține de promisiune. Au văzut că PSD*ul așa a înșelat lumea 30 de ani și a ținut.

    Răspunde

