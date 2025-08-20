JOI: Vernisajul expoziției „Alchimia culorilor”, la Museikon, în Cetatea Alba Carolina

La Museikon din Alba Iulia va avea loc joi, 21 august, de la ora 13:00, vernisajul expoziției „Alchimia culorilor”. Centrată în jurul culorilor, a transformărilor cromatice și a experimentelor ce convertesc chimia și fizica în artă, expoziția aduce în actualitate atât materiale de origine vegetală, minerală, sau din lumea insectelor, cât și tehnici de pictare a icoanelor și de vopsire a textilelor, regândite și interpretate în contextul artistic și cultural actual.

Publicul interesat va putea descoperi tehnica de pictare a icoanelor pe lemn, folosind culori (pigmenți) obținute din pământuri colorate și din diverse minerale de proveniență locală (județul Alba) și metode de preparare a acestora, precum și tehnici de obținere a culorilor de origine vegetală și animală, a soluției tinctoriale, folosirea mordanților la vopsitul lânii și a mătăsii, dar și utilizarea coloranților în pictură.

Pentru o mai bună înțelegere a procesului de transformare a materiei în culoare, expoziția este completată cu minerale de provenienă locală, aflate în colecția Muzeului de Științele Naturii din Aiud, similare celor din care pictorii transilvăneni își preparau oarecând culorile.

Vernisajul va fi însoțit de un Workshop/Atelier practic de vopsit lână și de preparat pigmenți din materie primă locală. Așa că, dacă aveți acasă haine decolorate de trecerea vremii, de acum veți putea afla cum să le împrospătați culoarea sau cum să le reinventați cromatic.

Evenimentul cultural este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prin secția Museikon, în colaborare cu Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și Muzeul de Istorie și Științele Naturii din Aiud.

Expoziția documentară Alchimia culorilor cuprinde rezultatele unor proiecte cercetare realizate de către dr. Dumitrița Daniela Filip, restaurator lemn policrom și pictură pe panou de lemn, secția Museikon, respectiv Elena Botez, restaurator textile la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui.

