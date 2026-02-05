Connect with us

Parlamentarii propun instituirea zilei de 9 februarie drept Ziua Alesului Local. Ce va marca aceasta

acum O oră

Parlamentarii propun instituirea zilei de 9 februarie drept Ziua Alesului Local. Potrivit aleșilor, prin instituirea acestei zile se marchează data primelor alegeri ale autorităţilor administraţiei publice locale după Revoluţia din 1989.

O propunere legislativă privind instituirea Zilei Alesului Local a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 4 februarie. Proiectul este inițiat de fostul premier Victor Ponta, fiind susținut, printre alții și de parlamentarii PSD de Alba, Voicu Vușcan și Adrian Bara.

„Se instituie Ziua Alesului Local care se sărbătoreşte în fiecare an în data de 9 februarie, ca semn al faptului că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic, apărarea şi întărirea autonomiei locale în diferitele ţări ale Europei reprezentând o contribuţie importantă la edificarea unei
Europe fondate pe principiile democraţiei şi ale descentralizării puterii.

Prin instituirea acestei zile se marchează data primelor alegeri ale autorităţilor administraţiei publice locale după Revoluţia din 1989”, se precizează în proiect.

Potrivit documentului, Ziua Alesului Local va putea fi marcată de către autorităţile şi instituţijle publice prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative-evocative.

Cu prilejul acestei sărbători se vor putea acorda premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice aleşilor locali, pentru merite deosebite.

De asemenea, Ziua Alesului Local se va evidenţia și în Statutul unităţii administrativ-teritoriale.

Fondurile necesare organizării evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilei Alesului Local vor putea fi asigurate din bugetele locale sau, după caz, din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale ori ale instituţiilor publice, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

„Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate Zilei Alesului Local. Persoanele fizice sau juridice interesate pot sprijini logistic şi/sau financiar, după caz, organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile”, se mai precizează în proiect.

  1. Rușinea

    joi, 05.02.2026 at 08:28

    Va fi ziua șuturilor în fund pt votul favorabil măririi birurilor !

    Răspunde

