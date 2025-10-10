Connect with us

Eveniment

IMPORTANT. Noutăți de la Alba24: secțiune de anunțuri de mică publicitate GRATUITE și aplicații de mobil pentru iPhone și Android

Publicat

acum O oră

Alba24 investește permanent în tehnologie pentru a oferi cititorilor săi cea mai bună experiență posibilă atunci când doresc să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în județ și în țară.

Aplicațiile Alba24, disponibile acum pe iPhone și Android

Azi, Alba24 lansează noile aplicații de mobil, dedicate telefoanelor iPhone (cu sistem de operare iOS) și celor care folosesc Android – inclusiv Samsung, Motorola, Xiaomi și multe altele.

Cu noile aplicații, veți avea site-ul Alba24 direct pe ecranul telefonului, accesibil la o singură atingere. Este cea mai rapidă și comodă modalitate de a citi știrile locale, fără să mai căutați linkuri sau să deschideți browserul.

Notificări doar pentru știri importante

Dacă activați notificările atunci când instalați aplicația, veți primi alerte discrete doar pentru știrile cu adevărat importante și interesante. Promitem să nu vă deranjăm la ore nepotrivite și nici cu prea multe mesaje zilnic.

Aplicația este gândită pentru o lectură ușoară și curată, în format tip listă (feed), unde cele mai noi știri apar primele, în ordine cronologică.

„Știrea ta” – trimite rapid informații și imagini direct din teren

Aplicația include și funcția „Știrea ta”, prin care cititorii pot trimite, dintr-o singură atingere, imagini, videoclipuri și informații către redacția Alba24.

Dacă sunteți martori la un eveniment sau o întâmplare interesantă, ne puteți anunța rapid, chiar și anonim, dacă doriți.

Trebuie doar să menționați:

  • localitatea unde a avut loc evenimentul,
  • un număr de telefon (necesar doar pentru eventuale detalii suplimentare, nu va fi publicat),
  • câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat,
  • și fotografii sau clipuri video, direct din telefon.

Este o modalitate simplă de a contribui la informarea comunității locale.

Noua secțiune de ANUNȚURI GRATUITE pentru județul Alba

O altă noutate importantă este lansarea secțiunii de anunțuri de mică publicitate, gândită special pentru nevoile comunității din județul Alba.

Anunțuri locale, nu naționale:

Când vrei să vinzi un imobil, să prestezi un serviciu sau să angajezi pe cineva, este logic să te adresezi publicului din Alba, nu din toată țara.

Doar 6 categorii simple și utile

  • Imobiliare
  • Auto
  • Electronice & Electrocasnice
  • Locuri de muncă
  • Prestări servicii
  • Diverse

Postare rapidă, direct de pe telefon

Anunțurile se pot publica atât de pe calculator, cât și de pe telefonul mobil. Poți încărca poze direct din galerie și scrie textul anunțului în câteva secunde.

Fără colectare inutilă de date personale

Pentru a-ți face cont, cerem doar informațiile strict necesare – fără nume complet, adresă sau alte date sensibile.

100% gratuit pentru comunitate

Toate anunțurile sunt complet gratuite. Este modul nostru de a mulțumi cititorilor Alba24 pentru fidelitatea lor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 minute

Cât câștigă Nicolae Stanciu la Genoa și câți bani îi rămân după taxe. Detalii despre salarii, oferite de presa italiană
Evenimentacum 38 de minute

Exproprieri de peste 1,1 milioane de lei pentru centura de sud a municipiului Alba Iulia. Proiect, în Consiliul Local
Evenimentacum O oră

IMPORTANT. Noutăți de la Alba24: secțiune de anunțuri de mică publicitate GRATUITE și aplicații de mobil pentru iPhone și Android
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum o zi

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum o zi

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 10 ore

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Evenimentacum 11 ore

VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum o zi

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Evenimentacum o zi

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum o zi

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa suferă de depresie sau anxietate. Sondaj OMS
Evenimentacum o zi

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 12 ore

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie