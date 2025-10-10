IMPORTANT. Noutăți de la Alba24: secțiune de anunțuri de mică publicitate GRATUITE și aplicații de mobil pentru iPhone și Android

Alba24 investește permanent în tehnologie pentru a oferi cititorilor săi cea mai bună experiență posibilă atunci când doresc să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în județ și în țară.

Aplicațiile Alba24, disponibile acum pe iPhone și Android

Azi, Alba24 lansează noile aplicații de mobil, dedicate telefoanelor iPhone (cu sistem de operare iOS) și celor care folosesc Android – inclusiv Samsung, Motorola, Xiaomi și multe altele.

Cu noile aplicații, veți avea site-ul Alba24 direct pe ecranul telefonului, accesibil la o singură atingere. Este cea mai rapidă și comodă modalitate de a citi știrile locale, fără să mai căutați linkuri sau să deschideți browserul.

Notificări doar pentru știri importante

Dacă activați notificările atunci când instalați aplicația, veți primi alerte discrete doar pentru știrile cu adevărat importante și interesante. Promitem să nu vă deranjăm la ore nepotrivite și nici cu prea multe mesaje zilnic.

Aplicația este gândită pentru o lectură ușoară și curată, în format tip listă (feed), unde cele mai noi știri apar primele, în ordine cronologică.

„Știrea ta” – trimite rapid informații și imagini direct din teren

Aplicația include și funcția „Știrea ta”, prin care cititorii pot trimite, dintr-o singură atingere, imagini, videoclipuri și informații către redacția Alba24.

Dacă sunteți martori la un eveniment sau o întâmplare interesantă, ne puteți anunța rapid, chiar și anonim, dacă doriți.

Trebuie doar să menționați:

localitatea unde a avut loc evenimentul,

un număr de telefon (necesar doar pentru eventuale detalii suplimentare, nu va fi publicat),

câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat,

și fotografii sau clipuri video, direct din telefon.

Este o modalitate simplă de a contribui la informarea comunității locale.

Noua secțiune de ANUNȚURI GRATUITE pentru județul Alba

O altă noutate importantă este lansarea secțiunii de anunțuri de mică publicitate, gândită special pentru nevoile comunității din județul Alba.

Anunțuri locale, nu naționale:

Când vrei să vinzi un imobil, să prestezi un serviciu sau să angajezi pe cineva, este logic să te adresezi publicului din Alba, nu din toată țara.

Doar 6 categorii simple și utile

Imobiliare

Auto

Electronice & Electrocasnice

Locuri de muncă

Prestări servicii

Diverse

Postare rapidă, direct de pe telefon

Anunțurile se pot publica atât de pe calculator, cât și de pe telefonul mobil. Poți încărca poze direct din galerie și scrie textul anunțului în câteva secunde.

Fără colectare inutilă de date personale

Pentru a-ți face cont, cerem doar informațiile strict necesare – fără nume complet, adresă sau alte date sensibile.

100% gratuit pentru comunitate

Toate anunțurile sunt complet gratuite. Este modul nostru de a mulțumi cititorilor Alba24 pentru fidelitatea lor.

