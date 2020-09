În ce scenariu începe școala: Inspectoratele școlare primesc astăzi rapoartele DSP privind situația epidemiologică din județe

O cercetătoare a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca se află printre cei 436 de cercetători europeni care au obținut un grant de cercetare în cadrul competiției organizate de către Consiliul European al Cercetării (European Research Council/ERC), supranumită ”Nobelul Granturilor Europene”.

Alexandra Baneu este singura din România care a obținut un asemenea grant în 2020 și va reconstitui în următorii 5 ani o istorie a universității medievale (ca instituție) prin prisma caietelor de notițe ale studenților, un proiect inedit la care nu s-a mai gândit nimeni până acum. .

Proiectul propus de cercetătoarea UBB, intitulat „NOTA-Note-taking and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europe”, va beneficia de grantul acordat de Consiliul European al Cercetării (European Research Council) în cadrul competiției Starting Grants cu o finanțare totală în valoare de 1.175.100 Euro, doar 13% dintre proiectele depuse fiind selectate pentru finanțare.