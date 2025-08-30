INCENDIU în comuna Întregalde. O locuință a fost cuprinsă de flăcări

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara în comuna Întregalde. Din primele informații, focul a cuprins o locuință.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Popești, comuna Întregalde.

Din informațiile primite de la apelant, arde generalizat o locuință.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Întregalde.

