Eveniment
INCENDIU în comuna Întregalde. O locuință a fost cuprinsă de flăcări
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara în comuna Întregalde. Din primele informații, focul a cuprins o locuință.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Popești, comuna Întregalde.
Din informațiile primite de la apelant, arde generalizat o locuință.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Întregalde.
