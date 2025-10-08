Connect with us

Eveniment

UPDATE INCENDIU în Daia Română: Un apartament în flăcări. De unde ar fi pornit focul

Publicat

acum 6 minute

Un incendiu a izbucnit miercuri, 8 octombrie, în jurul orei 11.40, pe raza localității Daia Română, pe strada Principală. 

Din primele informații incendiul a izbucnit în interiorul unui apartament situat la etajul întâi al unei clădiri. Reprezentanții ISU Alba au precizat că incendiul se manifestă cu degajare de fum. Din câte se pare un termoșemineu ar fi luat foc.

La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Din bloc s-au autoevacuat opt persoane

UPDATE 11.55: Reprezentanții ISU Alba au comunicat că din blocul în cauză s-au autoevacuat opt persoane. Pompierii militari ajunși la fața locului intervin pentru desfumarea spațiului și stingerea în totalitate a incendiului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

UPDATE INCENDIU în Daia Română: Un apartament în flăcări. De unde ar fi pornit focul
Educațieacum 17 minute

Noi reguli pentru profesori, la clasele primare. Ce trebuie respectat privind rezultatele elevilor la evaluări
Evenimentacum 27 de minute

În jur de 200 soldați NATO vor ajunge în Alba. Exercițiu de amploare cu peste 5000 de militari români și străini în România
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Administrațieacum 17 ore

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 23 de ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 24 de ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 2 zile

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 4 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 57 de minute

Cântăreața Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva din Iași: ”Șase ore de așteptare în ploaie”
Evenimentacum 2 zile

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Evenimentacum 19 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr. holhos
Evenimentacum 4 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 22 de ore

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 minute

Noi reguli pentru profesori, la clasele primare. Ce trebuie respectat privind rezultatele elevilor la evaluări
Educațieacum o zi

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Mai mult din Educatie