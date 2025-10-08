UPDATE INCENDIU în Daia Română: Un apartament în flăcări. De unde ar fi pornit focul

Un incendiu a izbucnit miercuri, 8 octombrie, în jurul orei 11.40, pe raza localității Daia Română, pe strada Principală.

Din primele informații incendiul a izbucnit în interiorul unui apartament situat la etajul întâi al unei clădiri. Reprezentanții ISU Alba au precizat că incendiul se manifestă cu degajare de fum. Din câte se pare un termoșemineu ar fi luat foc.

La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Din bloc s-au autoevacuat opt persoane

UPDATE 11.55: Reprezentanții ISU Alba au comunicat că din blocul în cauză s-au autoevacuat opt persoane. Pompierii militari ajunși la fața locului intervin pentru desfumarea spațiului și stingerea în totalitate a incendiului.

