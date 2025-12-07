Eveniment
Incendiu în localitatea Unirea, din județul Alba: O casă ar fi fost cuprinsă de flăcări
Un incendiu a izbucnit dumincă, 7 decembrie, în jurul orei 23.10, în localitatea Unirea.
Potrivit reprezentanților ISU Alba, incendiul se manifestă la o locuință de pe strada Mureșului. La fața locului intervin pompierii militari din Aiud cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor.
Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.
sursă foto: arhivă alba24.ro, rol ilustrativ.
