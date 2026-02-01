Connect with us

INCENDIU la Alba Iulia: Acoperișul unei case, cuprins de flăcări

Publicat

acum 3 ore

Un incendiu a izbucnit duminică, 1 februarie, în jurul orei 15.40 pe strada Rândunelelor din Alba Iulia. Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la acoperișul unei case. 

La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică.

Știre în curs de actualizare.

UPDATE 16.15: Potrivit ISU Alba, la scurt timp de la intervenția pompierilor, incendiul a fost stins. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Alba, a ars învelitoarea și podeaua acoperișului pe o suprafață de aproximativ 5 de metri pătrați.

