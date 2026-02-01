Pugilistul din Alba Iulia, Aurelian David Popescu, antrenat de Andrei Dărămuș, va urca iar în ring într-o competiție la Ploiești

Pugilistul din Alba Iulia, Aurelian David Popescu, un sportiv de perspectivă al orașului va urca iar în ring într-o competiție desfășurată în luna februarie.

David este un sportiv descoperit de antrenorul și fostul sportiv profesionist, Andrei Dărămuș. În luna octombrie a anului 2025 Aurelian devenea campion național la cadeți.

Acesta este legitmat la Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia, dar este legitimat și la lotul național de box al României.

Aurelian va urca iar în ring, în perioada 15-22 februarie, la Ploiești, în cadrul turneului internațional de box Dracula Open. Este vorba despre o competiție la cadeți și juniori.

Andrei Dărămuș a declarat că este sigur că elevul său va face o figură bună, va boxa la un nivl ridicat și va aduce la Alba Iulia într-o o medalie.

