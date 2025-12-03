Incendiu la Alba Iulia. O afumătoare a luat foc

Un incendiu a izbucnit miercuri, 3 decembrie, în jurul orei 9.20, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Din primele informații, incendiul se manifestă asupra unei anexe gospodărești.

La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu două autospeciale.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

O afumătoare a luat foc

UPDATE 9.38: După ce au ajuns la fața locului, pompierii și-au dat seama că este vorba despre o afumătoare. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 2 metri pătrați.

Pompierii militari intervin pentru stingerea focului.

