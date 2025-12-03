Eveniment
Incendiu la Alba Iulia. O afumătoare a luat foc
Un incendiu a izbucnit miercuri, 3 decembrie, în jurul orei 9.20, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Din primele informații, incendiul se manifestă asupra unei anexe gospodărești.
La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu două autospeciale.
Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.
O afumătoare a luat foc
UPDATE 9.38: După ce au ajuns la fața locului, pompierii și-au dat seama că este vorba despre o afumătoare. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 2 metri pătrați.
Pompierii militari intervin pentru stingerea focului.
