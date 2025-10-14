Eveniment
UPDATE: INCENDIU la Alba Iulia. Un buldoexcavator a luat foc, pe o stradă din municipiu
Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 12:25, la Alba Iulia. Focul a cuprins un bulodoexcavator, aflat pe strada Nazareth Illit.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Alba Iulia, strada Nazareth Illit.
Din informațiile primite de la apelant, ar fi vorba despre un incendiu ce se manifestă la un buldoexcavator, fără pericol de propagare.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.
UPDATE, ora 12:30 – Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins.
foto: arhivă
