UPDATE: INCENDIU la Alba Iulia. Un buldoexcavator a luat foc, pe o stradă din municipiu

acum 2 ore

Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 12:25, la Alba Iulia. Focul a cuprins un bulodoexcavator, aflat pe strada Nazareth Illit. 

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Alba Iulia, strada Nazareth Illit.

Din informațiile primite de la apelant, ar fi vorba despre un incendiu ce se manifestă la un buldoexcavator, fără pericol de propagare.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE, ora 12:30 – Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins.

foto: arhivă

 

