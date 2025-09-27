Cugir
UPDATE VIDEO: INCENDIU la Cugir. Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe. Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 20:40, în orașul Cugir. Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe
Update – Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă la o locuință și la mai multe anexe, pe o suprafață de aproximativ 260 mp.
Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în orașul Cugir.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.
Pompierii intervin cu autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. De asemenea, pentru stingerea incendiului intervine și SVSU Cugir.
sursa video: Florin R.
