UPDATE FOTO: Incendiu la o locuință din Ceru Băcăinți. Intervin pompierii din Sebeș și Geoagiu

Incendiu la o locuință din Ceru Băcăinți: Detașamentul de pompieri Sebeș intervine în cooperare cu Garda de Intervenție Geoagiu pentru stingerea unui incendiu în comuna Ceru Băcăinți.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință, au transmis reprezentanții ISU Alba.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă (una din Alba și una din Hunedoara) și un echipaj de prim ajutor medical.

La acțiune participă și voluntari de la SVSU Ceru Băcăinți.

UPDATE: Incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 120 mp.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

imagini: ISU Alba

