UPDATE FOTO: INCENDIU la Pianu de Sus. Focul a cuprins o locuință. Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale
Un incendiu a izbucnit joi seara, în jurul orei 19:10, în localitatea Pianu de Sus. Focul a cuprins o locuință.
Update, ora 19:30 – Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100 mp.
Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.
Știrea inițială:
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în Pianu de Sus, strada Gruiete.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă si spumă, un echipaj de prim ajutor si SVSU Pianu.
sursa foto: ISU Alba
