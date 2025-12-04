UPDATE FOTO: INCENDIU la Pianu de Sus. Focul a cuprins o locuință. Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit joi seara, în jurul orei 19:10, în localitatea Pianu de Sus. Focul a cuprins o locuință.

Update, ora 19:30 – Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100 mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în Pianu de Sus, strada Gruiete.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă si spumă, un echipaj de prim ajutor si SVSU Pianu.

sursa foto: ISU Alba

