UPDATE FOTO: Incendiu la Șibot. Focul mistuit o magazie. Pompierii din Sebeș au intervenit cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 16:20, în localitatea Șibot. Focul a mistuit o magazie.

Actualizare, ora 17:30 – Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins. A ars o anexă gospodărească (magazie) pe o suprafață de aprox. 20 mp.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Șibot.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

Pompierii intervin cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. De asemenea, la fața locului intervine și SVSU Șibot.

foto: ISU Alba

