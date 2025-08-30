Eveniment
UPDATE FOTO: Incendiu la Șibot. Focul mistuit o magazie. Pompierii din Sebeș au intervenit cu două autospeciale
Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiaza, în jurul orei 16:20, în localitatea Șibot. Focul a mistuit o magazie.
Actualizare, ora 17:30 – Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins. A ars o anexă gospodărească (magazie) pe o suprafață de aprox. 20 mp.
În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.
Știrea inițială:
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Șibot.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.
Pompierii intervin cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. De asemenea, la fața locului intervine și SVSU Șibot.
foto: ISU Alba
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.