UPDATE FOTO-VIDEO: INCENDIU pe Autostrada A10, în zona Aiud. Remorca unui camion a luat foc

Un incendiu a izbucnit miercuri, în jurul orei 13:30, pe Autostrada A10, în zona Aiud. Focul a cuprins remorca unui camion.

UPDATE, ora 13:50 – Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la remorca unui camion încărcat cu saci de granule de plastic.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului, la momentul de față acesta fiind localizat. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10, sensul de mers Alba – Aiud, în zona localității Aiud.

Din informațiile preliminare, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la remorca unui camion.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

sursa foto: ISU Alba

