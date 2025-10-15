UPDATE: Incendiu pe Autostrada A10, între Teiuș și Alba Iulia. Un autoturism a luat foc. Pompierii intervin cu o autospecială

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, pe autostrada A10, între Teiuș și Alba Iulia. Focul a izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism.

Update: Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă la compartimentul motor, fără flacără vizibilă.

Se intervine pentru stingerea în totalitatea acestuia.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A10, sensul de mers, Teiuș – Alba Iulia.

Din informațiile primite de la apelant ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

