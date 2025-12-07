Incendiu pe raza localității Rimetea: O locuință ar fi luat foc

Un incendiu a izbucnit duminică, 7 decembrie, în jurul orei 12.40, pe raza localității Rimetea.

Din primele informații, incendiu s-ar manifesta asupra unei locuințe.

La fața locului intervin pompierii din Aiud, cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor. De asemenea pentru stingerea flăcărilor intervin și pompierii voluntari din Rimetea.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News