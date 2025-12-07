Eveniment
Incendiu pe raza localității Rimetea: O locuință ar fi luat foc
Un incendiu a izbucnit duminică, 7 decembrie, în jurul orei 12.40, pe raza localității Rimetea.
Din primele informații, incendiu s-ar manifesta asupra unei locuințe.
La fața locului intervin pompierii din Aiud, cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor. De asemenea pentru stingerea flăcărilor intervin și pompierii voluntari din Rimetea.
Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.
