Incendiu pe raza municipiului Aiud: O tigaie uitată pe foc a pus pe jar pompierii

Un incendiu a izbucnit marți, 23 decembrie, în jurul orei 18.40, pe raza municipiului Aiud.

Din primele informații, este vorba despre un incediu care a izbucnit la un apartament situat într-un bloc pe strada Mihai Viteazu din oraș.

La fața locului intervin pompierii din Aiud cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Momentan misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

UPDATE 19.15: Potrivit reprezentanților ISU Alba, incendiul se manifesta la bucătăria apartamentului, cu degajare de fum, fără flacără.

Casa scării nu este inundată cu fum și nu se impune evacuarea, au mai transmis pompierii din Alba.

De la ce a pornit focul

UPDATE 19.17: Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit de la o tigaie uitată pe foc, în bucătărie. Pompierii au intervenit pentru ventilarea fumului din interiorul apartamentului.

De asemenea, la locul incendiului, echipajul medical asistă o persoană de sex feminin aproximativ 70 de ani cu intoxicație minoră cu fum.

