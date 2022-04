Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ

Autoritățile propun introducerea unui sistem automat pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor de la regimul circulației rutiere, ce vizează creşterea siguranţei pe drumurile din țară și reducerea numărului de accidente rutiere mortale. Cu ajutorul acestui sistem, șoferii care vor încălca legislația rutieră ar putea fi sancționați automat, fără să mai fie opriți în trafic de polițiști.

De asemenea, Strategia Națională privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030 prevede implementarea unui sistem național pentru raportare voluntară. Acesta va da posibilitatea conducătorilor auto să poată raporta online problemele de siguranță întâlnite pe drumuri, precum starea acestora sau eventuale situații ce pot reprezenta un pericol pentru siguranța infrastructurii rutiere.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat, în 15 aprilie, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030, a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia și a Programului național prioritar pentru perioada 2022-2024.

Principalele măsuri pe care le aduce documentul, pentru perioada 2022-2030, sunt următoarele:

O mai bună comunicare în materie de siguranţă rutieră, atât la nivel interinstituţional, cât şi în relaţia cu societatea civilă şi presa, în scopul conştientizării opiniei publice cu privire la responsabilități individuale şi la riscurile caracteristice traficului rutier, prin desemnarea unor purtători de cuvânt/experţi în comunicare pe domeniul siguranţei rutiere;

Introducerea ratingului de siguranţă a infrastructurii rutiere, ca și mecanism de clasificare a tronsoanelor rutiere din punct de vedere al gradului de risc, în conformitate cu prevederile Directivei 2019/1936 privind managementul infrastructurii rutiere;

Operaţionalizarea unor sisteme tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor de la regimul circulației rutiere, vizând creşterea siguranţei rutiere;

Utilizarea tehnologiei pentru prevenire, monitorizare și intervenții;

Crearea unui mecanism sustenabil şi transparent de finanţare a activităţilor de siguranţă rutieră din sumele încasate cu ajutorul sistemelor tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor rutiere. În acest fel, vor putea fi urmărite atât încasările la bugetul de stat generate de sistemul automat, cât şi cheltuielile cu investiţiile în siguranţă rutieră, necesare pentru implementarea programelor de acţiuni prioritare în domeniul siguranţei rutiere;

Monitorizarea progresului atingerii obiectivului general în mod raportat la indicatorii cheie de performanţă în siguranţa rutieră, elaboraţi de Comisia Europeană cu sprijinul experţilor din statele membre şi incluşi în Raportul de ţară, care vor permite armonizarea la nivel european şi vor ajuta astfel la comparaţii între statele membre;

O mai bună monitorizare şi evaluare a implementării acţiunilor propuse, prin stabilirea de responsabili (prin funcţia deţinută la nivelul instituţiilor implicate), indicatori intermediari de realizare a acţiunilor, precum şi estimări de costuri şi resurse implicate în realizarea Programelor de acţiuni prioritare în domeniul siguranţei rutiere;

Organizarea furnizorilor de cercetare şi intensificarea cercetării în domeniul siguranţei rutiere (studii, cercetare, analize, etc.), în colaborare cu parteneri din sistemul public, privat și/sau societăţi civile.

Sisteme tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor de la regimul circulației rutiere

Sistemele tehnice automate pentru detecţia, procesarea şi sancţionarea abaterilor presupun existenţa unui cadrul legal în strânsă legătură cu trei principii de bază, respectiv: alocarea distinctă a finanţării pentru funcţionarea sistemului, crearea unor standarde de date şi stabilirea unui nivel de acceptanţă pentru furnizorii datelor de detecţie.

Sistemele automate de management al traficului îndeplinesc mai multe funcţii, printre care:

monitorizarea video a traficului cu scopul de a permite intervenţiile rapide ale echipajelor de urgenţă sau cele necesare deszăpezirii sau redării viabilităţii drumului (degajarea carosabilului ca urmare a accidentelor),

analiza calitativă şi cantitativă a traficului rutier,

recunoaşterea automată a plăcuţelor de înmatriculare, etc..

Totodată vor trebui implementate platforme IT&C (aplicații, servicii electronice și infrastructură) capabile să furnizeze real-time/asincron informații despre trafic, respectiv să faciliteze luarea unor decizii pe termen mediu/lung, precum și asigurarea suportului tehnic necesar echipelor de intervenție.

Proiectul prevede și acţiuni pentru integrarea bazelor de date (de ex. Ministerul Afacerilor Interne – asiguratori în ceea ce priveşte accidentele uşoare), care să faciliteze interogările în timp real (de ex.: interogarea bazei de date a Autorităţii Rutiere Române – ARR de către echipaje de control ale Registrului Auto Român, ISCTR, Poliţiei Rutiere, etc.).

Digitalizarea elementelor de siguranța circulației

Pentru digitațizarea elementelor de siguranța circulației se propune:

– „Achiziția unui Sistem de Management al Semnalizarii Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranta Rutiere” – 1 soft + 55 dispozitive IT, care vor avea un rol de inventariere, respectiv 17.000 km de drumuri inventariate + 150 km de drumuri măsurate (A se vedea Anexa 13 – Sistem de Management al Semnalizarii) – cost 6,4 milioane de euro

– Proiect pilot – Asigurarea unui grad ridicat de siguranță rutieră pe un sector de autostradă care să asigure circulația vehiculelor autonome. Acesta este un proiect pilot și include elemente software și hardware – senzori și infrastructură digitală. Estimarea a fost realizată de CNAIR pe baza unor proiecte similare studiate la nivel european – cost 6,1 milioane de euro

– Achiziționarea a 1.000 limitatoare viteză, 300 radare mobile și 500 camere video – cost 35,1 milioane de euro

Radarele mobile și camerele video sunt conectate într-un sistem integrat. În ceea ce privește limitatoarele de viteză, radarele mobile și camerele video, elementele de cost sunt următoarele: 1000 limitatoare de viteză x 0,9 euro / ml x 14 ml / secțiune limitator de viteză = 12.600 euro 300 radare mobile x 12.850 euro = 3,85 mil. euro 500 de camere video x 62.500 euro = 31,25 mil. euro. Aceste camere video inclusiv software-ul relevant, diferă din punct de vedere al costurilor în funcție de complexitatea lor – capacitatea de a recunoaşte numerele de mașini, abilitățile de mediu etc. S-a considerat un cost mediu de 62.500 euro, cel mai mare cost identificat fiind de 91.000 euro).



Prin Strategia Națională privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030 se introduce ratingul de siguranţă a infrastructurii rutiere, un mecanism de clasificare a tronsoanelor rutiere din punct de vedere al gradului de risc.

Până în 2024, Autoritatea Rutieră Română (ARR) va fi obligată să facă prima evaluare a siguranței rețelei rutiere pe cel puțin trei categorii, în funcție de nivelul de siguranță al fiecărui tronson, urmând ca apoi să actualizeze datele respective cel puţin o dată la cinci ani.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va trebui să pună la punct un sistem național pentru raportarea voluntară, accesibil online tuturor utilizatorilor drumurilor, pentru a facilita colectarea detaliilor privind starea drumurilor sau situațiilor ce pot reprezenta un pericol real sau potențial pentru siguranța infrastructurii rutiere.

Se va pune astfel în aplicare o măsură apărută la începutul anului, respectiv posibilitatea ca șoferii să poată raporta online problemele de siguranță întâlnite pe drumuri.

