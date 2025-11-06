Connect with us

Eveniment

Intervenție de urgență a pompierilor din Câmpeni: O persoană a fost prinsă sub un utilaj agricol, în localitatea Ponorel

Publicat

acum 16 minute

Un accident s-a produs joi, 6 noiembrie, pe raza localității Ponorel, din comuna Vidra, în jurul orei 13.00. 

Din primele informații, o persoană a fost prinsă sub un utilaj agricol.

La fața locului intervin pompierii din Câmpeni, cu o autospecială de stingere dar și cu un echipaj de prim ajutor, alături de o ambulanță.

Misiunea salvatorilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Persoana se află în stop cardio-respirator

UPDATE 13:20: După ce au ajuns la fața locului pompierii au comunicat starea victimei. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani.

Acesta a fost extras de sub utilajul agricol, un tractor. Însă starea sa este gravă. Reprezentanții ISU Alba au precizat că bărbatul se află în stop cardio-respirator. Drept urmare au început manevrele de resuscitare.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

Intervenție de urgență a pompierilor din Câmpeni: O persoană a fost prinsă sub un utilaj agricol, în localitatea Ponorel
Blajacum 18 minute

VIDEO: Claudiu Lucian Pop este noul lider al Bisericii Greco-Catolice din România. Anunțul de la Vatican
Educațieacum 28 de minute

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

VIDEO: Pregătirile pentru Parcul de Crăciun de la Alba Iulia au început miercuri seară. Au fost aduse primele materiale
Administrațieacum 2 zile

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Percheziții la furnizori din sectorul energie. Acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Prețuri crescute artificial
Actualitateacum 4 ore

ANAF propune o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Evenimentacum 2 zile

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 2 zile

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Platformă electronică de feedback pentru personalul medical și pacienți. Planurile Ministerului Sănătății
operatie ochelari oftalmologie operatie cu laser dr holhos
Evenimentacum 5 ore

Comunicat: Cu ochelari sau fără după vârsta de 40 de ani? Când și în ce condiții poți face o operație pentru a scăpa de ochelari
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 28 de minute

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Educațieacum 4 ore

Carduri educaționale 2025: când vor încărcate tichetele sociale pe suport electronic. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie