Intervenție de urgență a pompierilor din Câmpeni: O persoană a fost prinsă sub un utilaj agricol, în localitatea Ponorel

Un accident s-a produs joi, 6 noiembrie, pe raza localității Ponorel, din comuna Vidra, în jurul orei 13.00.

Din primele informații, o persoană a fost prinsă sub un utilaj agricol.

La fața locului intervin pompierii din Câmpeni, cu o autospecială de stingere dar și cu un echipaj de prim ajutor, alături de o ambulanță.

Misiunea salvatorilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Persoana se află în stop cardio-respirator

UPDATE 13:20: După ce au ajuns la fața locului pompierii au comunicat starea victimei. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani.

Acesta a fost extras de sub utilajul agricol, un tractor. Însă starea sa este gravă. Reprezentanții ISU Alba au precizat că bărbatul se află în stop cardio-respirator. Drept urmare au început manevrele de resuscitare.

