Connect with us

Eveniment

Intervențiile echipelor DEER în Munții Apuseni s-au încheiat. 500 de electricieni, mobilizați în cele șase zile de intervenții

Publicat

acum 2 ore

Din cauza condițiilor meteorologice severe din data de 2 ianuarie, marcate de avertizări de cod galben și cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, rețelele electrice din județul Alba, în special din zona Munților Apuseni, au fost afectate semnificativ, fiind înregistrate avarii multiple în rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Avariile au lăsat fără curent electric peste 43.000 de familii. Pentru gestionarea situației, Distribuție Energie Electrică Romania a mobilizat un amplu colectiv de intervenție, format din peste 100 de echipe operative și personal suport, provenind din 16 sucursale DEER, însumând aproximativ 500 de oameni.

Intervențiile s-au desfășurat neîntrerupt timp de 6 zile, pe un areal de aproximativ 2.500 kmp, preponderent în zone montane greu accesibile.

Acțiunile din teren au fost extrem de dificile, din cauza drumurilor înzăpezite, a cantităților mari de zăpadă, a zonelor extinse de pădure, a copacilor căzuți peste conductoare, precum și a prezenței animalelor sălbatice, factori care au îngreunat accesul echipelor și intervenția asupra instalațiilor electrice afectate.

În urma acestui efort susținut, au fost realimentați cei peste 43.000 de utilizatori, alimentarea cu energie electrică fiind restabilită integral în cursul serii de 8 ianuarie.

În zonele în care realimentarea imediată nu a fost posibilă, DEER a asigurat continuitatea alimentării prin montarea de generatoare electrice. Astfel, au fost utilizate 17 generatoare, puse la dispozitie de către DEER, la care s-au adăugat 7 generatoare puse la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, ca urmare a unei bune colaborări interinstituționale.

Pentru coordonarea intervențiilor, conducerea DEER, în frunte cu Directorul General, Mihaela Rodica Suciu, s-a aflat în permanență la Câmpeni, unde a fost constituită o celulă de criză. Aceasta a asigurat coordonarea operativă a echipelor din teren, luarea și implementarea măsurilor necesare, precum și adoptarea deciziilor pentru soluționarea situației în condiții de siguranță.

„În ultimele 6 zile, aproximativ 500 de colegi – ingineri și electricieni, personal auxiliar și terți – au fost în teren, în munte, în condiții extrem de dificile, pentru un singur lucru: ca oamenii să aibă din nou lumină și siguranță în casele lor.

Am coordonat personal această mobilizare, alături de echipa de conducere, pentru că știu cât de importantă este energia electrică pentru fiecare familie, mai ales în comunitățile izolate.
Le mulțumesc din suflet colegilor noștri din cele 16 sucursale, prezenți acolo, pentru efortul, curajul și profesionalismul de care au dat dovadă. Respectul meu merge și către oamenii din zonele afectate, pentru răbdare și înțelegere„ a declarat Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER.

Reprezentanții DEER au transmis mulțumiri și aprecieri tuturor angajaților implicați, precum și autorităților locale și județene (Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Romsilva) pentru sprijinul acordat și pentru profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea și soluționarea acestei situații dificile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 5 minute

Persoanele care stau acasă vineri seara ar putea fi mai inteligente decât cele care preferă să socializeze. Studiu
Evenimentacum 35 de minute

Procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT a început
Evenimentacum O oră

Autoritățile din Alba se pregătesc pentru valul de ger. Ședință a comandamentului de iarnă, la sediul ISU. Situația din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Administrațieacum 4 ore

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 4 ore

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Actualitateacum 11 ore

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru. Rata șomajului la nivel național a ajuns la 6%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 10 ore

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 5 minute

Persoanele care stau acasă vineri seara ar putea fi mai inteligente decât cele care preferă să socializeze. Studiu
rochii pentru fete reserved
Actualitateacum 7 ore

Rochii pentru fete Reserved – cum alegi cel mai potrivit model pentru fiica ta? (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Evenimentacum 2 zile

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 3 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie