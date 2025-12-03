Întreruperi de furnizare a apei în două localități din Alba. Se fac lucrări la rețea

Apa CTTA SA Alba a anunțat întreruperi de furnizare a apei potabile, miercuri, 3 decembrie, în două localități din județ, din cauza unor lucrări.

În localitatea Vinerea, furnizarea apei este întreruptă până la ora 14.00 pentru montarea unor debitmetre.

În localitățile Cergău Mic furnizarea apei este întreruptă până la ora 12.00, iar în Lupu între orele 13.00 și 16.00. Se montează debitmetre.

”La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere”, atenționează Apa CTTA SA.

Eventualele perturbații și zonele în care apar acestea pot fi semnalate la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L-J: 08:00-16:30, V: 08:00-14:00)

Dispeceratul Sucursalei Cugir, la numerele de telefon 0258 751 139; 0725 113 123 (pentru localitatea Vinerea)

Dispeceratul Sucursalei Blaj, la numerele de telefon 0258 711 340, 0258 712 345 (pentru localitățile Cergău Mic și Lupu).

