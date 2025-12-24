Întreruperi în furnizarea apei potabile la Cricău și Craiva. Avarie la rețea

APA CTTA SA anunță, miercuri, întreruperi în furnizarea apei potabile la Cricău și Craiva. A fost semnalată o avarie la rețea.

”În vederea identificării unui defect al rețelei de distribuție, suntem nevoiți să sectorizăm distribuția apei potabile până la ora 14.00, astfel:

Localitatea Cricău, străzile Nucilor, Câmpului, Rojinei, Principală (între nr. 1-19 și nr. 456-474)

Localitatea Craiva

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere”, anunță compania.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar pot fi semnalate la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)

Dispeceratul Alba Iulia 0258 810 521, 0258 810 463

