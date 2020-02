Investiție în infrastructura educațională rurală, în Munții Apuseni. Şcoala generală din Bistra va fi modernizată și extinsă

Şcoala generală cu clasele I-IV din comuna Bistra va fi reabilitată, modernizată și extinsă, pentru a asigura copiilor condițiile optime pentru învățământ. Investiția se ridică la suma de aproape 490.000 de lei.



Primăria Bistra a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru lucrări de reabilitare, modernizare și extindere la Școala cu clasele I-IV din comună.

Valoarea totală estimată este de 489.587,72 de lei.

Terenul pe care se va realiza investitia este situat în intravilanul comunei Bistra, în zona centrală și are o suprafață de 1.493 mp. Parcela are front la strada Nicolae Ganea, unde este accesul auto și pietonal. Clădirea școlii cu clasele I-IV are un regim de înălțime – P (parter). Suprafața utilă a clădirii este de 492,17 mp.

Proiectul propune următoarele lucrări:

realizarea unui grup sanitar adecvat în locul unei săli de clasă

realizarea unei centrale termice (extindere)

se va realiza o rampă de acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii în conformitate cu normele în vigoare

amenajarea exterioară cu trotuare va fi conform cu planul de situație propus.

Clădirea nouă va avea o suprafață utilă popusă de 508,23 mp.

Compartimentare școală – situația propusă:

Funcțiune – suprafața utilă – pardoseală

Windfang – 5,61 m² – gresie

Hol – 94,34 m² – gresie

Cancelarie – 20,01 m² – parchet

Sală de clasă – 40,71 m² – parchet

Sală de clasă – 40,71 m² – parchet

Sală de clasă – 40,71 m² – parchet

Hol – 7,84 m² – gresie

Magazie – 6,40 m² – gresie

G.S. pers. cu dizab. – 5,27 m² – gresie

G.S. B. – 10,52 m² – gresie

G.S. F. – 10,52 m² – gresie

G.S. prof. – 4,65 m² – gresie

Sală de clasă – 40,71 m² – parchet

Sală de clasă – 40,71 m² – parchet

Sală de clasă – 40,71 m² – parchet

Sală de clasă – 40,71 m² – parchet

Biblioteca – 20,01 m² – parchet

Birou – 6,80 m² – parchet

Birou – 6,46 m² – parchet

Depozit – 6,80 m² – parchet

Depozit – 6,46 m² – parchet

C.T. – 8,85 m² – gresie

Magazie – 2,60 m² – gresie

Suprafața utilă – 508.11 m²

Structura de rezistență existentă va fi păstrată. Structura de rezistență este din stâlpi și grinzi de metal, iar fundația și placa pe sol din beton armat.

Propunerea constă în extinderea prin centrala termică a școlii: zidărie din BCA rezistența la foc min. 180 de minute pe placa și fundație din beton armat. Planșeul din beton armat. Șarpanta va fi din lemn cu învelitoare din tabla cutată. Tavanul va fi placat cu plăci din gips carton cu rezistență la foc.

Finisaje interioare

Pardoselile reci se vor realiza din plăci ceramice (gresie) antiderapante, trafic comercial intens, lipite cu adeziv, cu dimensiuni de min.30x30cm, în grupurile sanitare, spațiul camerei tehnice, oficiu, magazie, holuri și băi. Gresia se va monta pe un strat suport format din șapă de egalizare. Se va avea în vedere realizarea unei pante pentru scurgerea apelor și aplicarea unei hidroizolații pensulabile, în spațiile umede. Se va prevedea inclusiv o plintă din aceeași gresie cu înălțimea de minim 10 cm, unde nu se va placa peretele cu faianță.

Tâmplăria interioară se va realiza din uși de pvc multifuncționale. Se vor realiza compartimentări din gips carton rezistent la umiditate dublu placat pentru grupuri sanitare.

Pe întreaga suprafață existentă și propusă se vor realiza zugrăveli lavabile interioare la pereți și tavane.

Finisaje exterioare

Soclul va fi tencuit cu tencuială decorativă pentru soclu. Zidăria din BCA se va finisa pe exterior cu tencuială decorativă pe plasă din fibră de sticlă.

Învelitoarea se va realiza din tabla cutată. Pentru scurgerea apelor meteorice se realizează jgheaburi și burlane din tablă vopsite culoare gri închis.

Tâmplăria exterioară va fi PVC culoare alb, cu geam termoizolant, accesorizată cu glafuri interioare. Glafurile exterioare vor fi din tablă culoare gri.

Balustradele treptelor exterioare și mâna curentă se vor realiza din profile metalice și vor fi vopsite gri antracit. Treptele vor avea profile antiderapante.

Acoperișul și învelitoarea

Acoperișul existent al școlii cu clasele I -IV este de tip șarpantă realizat integral pe structură din metal cu panouri sandwich cu tablă pe ambele fețe. Se vor realiza lucrări de reparații în zonele de îmbinare a panourilor sandwich la jgheaburile de colectare, în zonele de mufare jgheab-burlan, pe la șuruburile de fixare

datorită infiltrațiilor de apă apărute la interior.

Extinderea (centrala termică, magazie) va presupune un nou tip de învelitoare pe stuctură din lemn – învelitoare din tablă cutată.

TOP articole in ultimele zile