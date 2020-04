ÎNVIEREA Domnului: De ce Paştele este una dintre cele mai importante sărbători creştine

Lucian Domșa, bărbatul din Aiud infectat cu coronavirus după ce a făcut dializa la Centrul din Alba Iulia, a anunțat vineri că s-a vindecat și va merge acasă. În textul postat pe Facebook el le mulțumește celor care l-au îngrijit în spital, numindu-i ”Minunați Oameni În Alb”.

”Ieri și azi am făcut testele nr.2 și nr.3 și am ieșit negativ la ambele, prin urmare, în după-amiaza asta voi pleca acasă. Voi continua să fac dializă noaptea încă două săptămâni de acum înainte, după care, probabil că lucrurile vor reintra pe făgașul normal.

Am reușit notabila „performanță” de a-mi infecta soția Monica Domsa, (care e și ea internată la Spitalul de Pneumo din Aiud și care a avut simptome mult mai grave decât ale mele) și ambii părinți (care au ieșit pozitivi în urma testului). Din fericire, părinții mei sunt asimptomatici și sunt în izolare la domiciliu, de ei se ocupă medicul de familie, experimentata Doamnă Doctor Karsai Ida-ghita, ocazie cu care-i mulțumesc mult pentru răbdare și implicare!

De asemenea, îi mulțumesc mult Doamnei Infirmiere Nicoleta Ioan, care ne aducea cafea în fiecare dimineață mie și colegului meu, precum și minunaților Oameni în Alb, împreună cu Îngerul Păzitor, Doamna Marcela Vilcan, una dintre cele mai profesioniste asistente șefe pe care am avut ocazia s-o cunosc (deși nu am văzut-o la față, fiind în permanență îmbrăcată în combinezonul de protecție)…

Haideți să le mulțumim cu toții acestor Minunați Oameni În Alb, îmbrăcați în combinezoanele lor (fără de care nu aveau voie să intre-n salon), pe care eu unul i-am învățat după siluetă și după voce, și care au fost alături de noi, trup și suflet în această perioadă grea de izolare!

Vă iubesc pe toți, Oameni Minunați!

Să auzim de bine!”, a scris Lucian Domșa pe Facebook.

Postarea a strâns sute de comentarii în care prietenii lui și-au arătat bucuria pentru vestea cea buna, dar și respectul pentru cadrele medicale care luptă în această perioadă împotriva epidemiei de coronavirus.

Foto: Facebook/ Lucian Domsa