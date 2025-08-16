Connect with us

Eveniment

Cod galben de inundații pe râuri din Alba și alte 28 de județe. Sunt vizate scurgeri pe versanți și viituri rapide pe râurile mici

Publicat

acum 2 ore

Cod galben de inundații pe râuri din Alba și alte 28 de județe: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații pentru râuri din 15 bazine hidrografice, pe raza a 29 de județe, valabilă de duminică, ora 13:00, până luni, la ora 12:00.

Sunt vizate bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Crișul Repede, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut.

În Alba, alerta vizează afluenți ai râurilor Mureș, Arieș și ai Târnavelor.

Potrivit INHGA, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Vișeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,
  • Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,
  • Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș),
  • Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița Năsăud),
  • Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Bihor și Cluj),
  • Someș – afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej – amonte confluență cu râul Lăpuș (județele Cluj, Sălaj și Maramureș),
  • Crasna – bazin amonte Ac. Vârșolț și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Vârșolț – amonte S.H. Craidorolț (județele Sălaj și Satu Mare),
  • Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (județele Cluj și Bihor),
  • Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Arieș (județele Harghita, Mureș și Bistrița Năsăud),
  • Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Alba și Cluj),
  • Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș – amonte confluență cu râul Târnava (județul Alba),
  • Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele Harghita, Mureș și Alba),
  • Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba),
  • Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega – bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Faget – amonte S.H. Remetea (județele Timiș și Arad),
  • Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova (județele Caraș Severin și Timiș).

De asemenea, sunt posibile depășiri ale Cotelor de atenție pe râuri din bazinele hidrografice:

  • Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Gorj și Caraș Severin),
  • Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (județele Hunedoara și Gorj),
  • Motru – bazin amonte S.H. Broșteni (județele Gorj și Mehedinți),
  • Gilort – bazin superior (județul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ionești (județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș),
  • Olteț – bazin superior (județele Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior,
  • Dâmbovița – bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița),
  • Ialomița – bazin amonte S.H. Pucioasa (județele Dâmbovița și Prahova),
  • Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Prahova),
  • Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Suceava),
  • Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele Suceava și Neamț),
  • Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba (județele Suceava, Harghita, Neamț și Bacău),
  • Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea),
  • Putna – bazin superior (județul Vrancea), Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,
  • Prut – afluenții aferenți sectorului amonte confluență cu râul Jijia (județele Botoșani și Iași).

Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj, Alba, Mureș, Hunedoara, Harghita și Neamț, subliniază INHGA.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 35 de minute

120 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum O oră

Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoză ANM: urmează o răcire, apoi un nou val de caniculă
Evenimentacum 2 ore

Cod galben de inundații pe râuri din Alba și alte 28 de județe. Sunt vizate scurgeri pe versanți și viituri rapide pe râurile mici
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 4 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum o zi

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum 9 ore

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Practici incorecte, reclamate de turiști la cazarea în Alba Iulia. Metoda ”anularea” și repostarea la alt preț
Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Ceremonia oficială de deschidere a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia: Jurământul anual de credință față de împărat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 35 de minute

120 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum 6 ore

VIDEO Medicul de familie din Alba Iulia, Olimpia Roșca: Sfaturi pentru protejarea sănătății pe timp de caniculă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Educațieacum 2 zile

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Mai mult din Educatie