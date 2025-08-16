Cod galben de inundații pe râuri din Alba și alte 28 de județe. Sunt vizate scurgeri pe versanți și viituri rapide pe râurile mici

Cod galben de inundații pe râuri din Alba și alte 28 de județe: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații pentru râuri din 15 bazine hidrografice, pe raza a 29 de județe, valabilă de duminică, ora 13:00, până luni, la ora 12:00.

Sunt vizate bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Crișul Repede, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut.

În Alba, alerta vizează afluenți ai râurilor Mureș, Arieș și ai Târnavelor.

Potrivit INHGA, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:

Vișeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,

Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,

Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș),

Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița Năsăud),

Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Bihor și Cluj),

Someș – afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej – amonte confluență cu râul Lăpuș (județele Cluj, Sălaj și Maramureș),

Crasna – bazin amonte Ac. Vârșolț și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Vârșolț – amonte S.H. Craidorolț (județele Sălaj și Satu Mare),

Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (județele Cluj și Bihor),

Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Arieș (județele Harghita, Mureș și Bistrița Năsăud),

Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Alba și Cluj) ,

, Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș – amonte confluență cu râul Târnava (județul Alba ),

), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele Harghita, Mureș și Alba) ,

, Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba ),

), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele Alb a, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega – bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Faget – amonte S.H. Remetea (județele Timiș și Arad),

a, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega – bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Faget – amonte S.H. Remetea (județele Timiș și Arad), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova (județele Caraș Severin și Timiș).

De asemenea, sunt posibile depășiri ale Cotelor de atenție pe râuri din bazinele hidrografice:

Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Gorj și Caraș Severin),

Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (județele Hunedoara și Gorj),

Motru – bazin amonte S.H. Broșteni (județele Gorj și Mehedinți),

Gilort – bazin superior (județul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ionești (județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș),

Olteț – bazin superior (județele Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior,

Dâmbovița – bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița),

Ialomița – bazin amonte S.H. Pucioasa (județele Dâmbovița și Prahova),

Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Prahova),

Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Suceava),

Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele Suceava și Neamț),

Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba (județele Suceava, Harghita, Neamț și Bacău),

Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea),

Putna – bazin superior (județul Vrancea), Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,

Prut – afluenții aferenți sectorului amonte confluență cu râul Jijia (județele Botoșani și Iași).

Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj, Alba, Mureș, Hunedoara, Harghita și Neamț, subliniază INHGA.

