Eveniment

Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoză ANM: urmează o răcire, apoi un nou val de caniculă

Publicat

acum 2 ore

Cum va fi vremea în următoarele zile: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza detaliată pentru perioada 15–23 august 2025, anunțând un mix de temperaturi extreme, episoade de instabilitate atmosferică și o răcire semnificativă în prima parte a săptămânii viitoare.

Valul de căldură se intensifică, mai ales în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

În vestul țării, maximele vor urca până la 38°C, în timp ce pe litoral vor fi 27–28°C. În București, se vor atinge 34°C, cu minime de 16–18°C. Izolat, la munte și în vest, sunt posibile averse și descărcări electrice.

Cum va fi vremea în următoarele zile: 17–18 august, furtuni și răcire parțială

Instabilitatea atmosferică se accentuează în Banat, Crișana, Maramureș și zonele de munte, extinzându-se seara în Transilvania și nordul Moldovei.

Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii de 50–70 km/h și grindină. Cantitățile de apă pot depăși izolat 40–50 l/mp la munte.

Vestul și centrul vor înregistra temperaturi mai scăzute, în timp ce sudul rămâne canicular.

18–19 august: răcire accentuată

Temperaturile scad în majoritatea regiunilor, cu maxime între 22–33°C.

În centru și nord-est, valorile vor fi sub media climatologică. Ploile, uneori torențiale, vor fi însoțite de vijelii și grindină, în special în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În Capitală, maxima va fi de 31–32°C, cu averse seara și noaptea.

19–20 august: vreme mai stabilă

Ziua de marți aduce un aspect general frumos al vremii, cu ploi scurte doar în sud-est și la munte.

Maximele vor fi între 23°C în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 31°C în Banat și sudul Olteniei. În București, se vor înregistra 28–29°C.

20–23 august: din nou caniculă

Vremea se va încălzi treptat, devenind călduroasă și local caniculară, mai întâi în vest și sud-vest, apoi în sud și sud-est.

Probabilitatea de ploi rămâne redusă până în ultima zi a intervalului, când instabilitatea se va accentua în regiunile vestice, nordice și centrale, însoțită de o nouă scădere a temperaturilor.

