Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării. Cum își justifică gestul

Publicat

acum 47 de minute

Ionuț Moșteanu a demisionat vineri din funcția de ministru al Apărării. El a făcut anunțul într-o postare pe contul său de Facebook. Demisia a venit după scandalul diplomei sale de licență.

”România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a transmis Moșteanu.

O investigație Libertatea a arătat că ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat.

Aceste funcții necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii superioare.

Studiile superioare pe care șeful MApN le-a declarat în CV, în perioada respectivă, constau în diploma de la o universitate privată, diplomă pe care ulterior și-a scos-o din biografiile oficiale.

La rândul ei, universitatea a precizat că nu l-a avut pe Moșteanu student.

Ulterior, joi, Moșteanu și-a publicat diploma de licență obținută în anul 2015 la Universitatea Bioterra. El a precizat că a scris că este licențiat la Universitatea Athenaeum, că „într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală” care îl jenează și pentru care îți cere scuze.

Postarea lui Ionuț Moșteanu

”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere.

Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.

România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.

Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare.

Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul.

Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește.

Și un gând despre viitor – România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic.

La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă – Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum.

Dumnezeu să ocrotească România!”

  1. pilu

    vineri, 28.11.2025 at 12:39

    Asta-i marfa politică a unui partid de buzunar, care cu ajutorul Sistemului au impus tot felul de impostori, pentru că alții n-au. Și se pare că au început încet, încet să acapareze tot mai multe posturi cheie. Vezi ultimele numiri făcute. Țară de izbeliște, fără posibilitate de revenire.

    Răspunde

