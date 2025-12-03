Istoric: Un actor care îl interpreta pe generalul Berthelot, huiduit de ”suveraniști” la Alba Iulia, ”pentru că era francez”

Istoricul Liviu Zgârciu, de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, a relatat o întâmplare din timpul unui moment din programul Zilei Naționale. Este vorba despre un moment de reconstituire istorică menit să ilustreze primirea soliilor din Cetățile de Scaun. Anual, mai mulți actori dau naștere unor personaje istorice în încercarea de a recrea atmosfera de acum 107 ani de la Alba Iulia, dar este pentru prima dată când are loc un asemenea incident.

În momentul în care a luat cuvântul ”în numele Franței”, un actor care îl interpreta pe generalul Berthelot (Marius Cristea) din trupa de reenactment a Muzeului Național al Unirii, a fost huiduit de ”suveraniști”.

”Nici unul din cei care au huiduit habar nu avea cine a fost Berthelot, doar faptul că era pomenit ca francez a dus la reacția asta” spune Liviu Zgârciu.

Un alt episod jenant a avut loc duminică 1 decembrie atunci când pe terasa dinspre Parcul Custozza a Sălii Unirii din Alba Iulia, avea loc primirea soliilor din Cetățile de Scaun, o Reconstituire istorică realizată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

De câțiva ani există obiceiul ca de 1 decembrie, angajații muzeului albaiulian, alături de voluntari să creeze o scenetă istorică în care să prezinte ce s-a petrecut în Sala Unirii la 1 Decembrie 1918.

În acest scop ei dau naștere unor personaje istorice, precum Ștefan Cicio Pop, Vasile Goldiș, Miron Cristea, Iuliu Hossu și alții.

Ei bine, anul acesta când a început momentul lor, imediat s-au strâns unii care au început din public să scandeze binecunoscutele sloganuri ale suveraniștilor, fără nici o legătură cu lecția de istorie vie ce se desfășura pe terasa Sălii Unirii.

Și ca tot tacâmul să fie complet, în momentul în care a fost invitat să vorbească din partea Franței, generalul Henri Mathias Berthelot, interpretat de un coleg de al meu, au început huiduielile.

Bănuiesc că nici unul din cei care au huiduit habar nu avea cine a fost Berthelot, doar faptul că era pomenit ca francez a dus la reacția asta.

Dacă era întruchipat Molotov bânuiesc că erau urale de bucurie din acea zonă.

În fine, într-una din pozele de mai jos apare chiar Berthelot intrând în București la 1 decembrie 1918, alături de regele Ferdinad și de regina Maria, cea care îl gratula numindu-l: nepreţuitul general Berthelot.

Și apropo de ruși, generalul rus Gurko, comandantul armatei țariste pe frontul românesc, în Primul Război Mondial, îi spunea că: sunteţi mai român decât românii.

Generalul va ajunge pentru prima dată în Alba Iulia la 1 ianuarie 1919, fiind primit cu mult fast (mai jos este și o poză cu sosirea generalului în gara din Alba Iulia).

Aici generalul emoţionat avea să spună următoarele: „sunt nespus de fericit de a călca şi a vorbi în acest oraş istoric.

Să privesc acelaşi soare pe care l-a văzut strălucind Mihai Viteazul”.

Papa Berthelot, așa cum era numit de români, a îmbrăţişat apoi cu sufletul femeile moţilor de pe valea Apoiului, care l-au întâmpinat:

„Sunt fericit că pot saluta femeile române, care aţi învăţat pe copiii voştri dragostea de neam şi lege şi încă aţi lucrat la înfăptuirea României Mari. Vă urez viaţă îndelungată şi mulţi copii! Duceţi tuturor femeilor din munţi salutul meu”.

