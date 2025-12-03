Connect with us

Eveniment

Istoric: Un actor care îl interpreta pe generalul Berthelot, huiduit de ”suveraniști” la Alba Iulia, ”pentru că era francez”

Publicat

acum 3 ore

Istoricul Liviu Zgârciu, de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, a relatat o întâmplare din timpul unui moment din programul Zilei Naționale. Este vorba despre un moment de reconstituire istorică menit să ilustreze primirea soliilor din Cetățile de Scaun. Anual, mai mulți actori dau naștere unor personaje istorice în încercarea de a recrea atmosfera de acum 107 ani de la Alba Iulia, dar este pentru prima dată când are loc un asemenea incident. 

În momentul în care a luat cuvântul ”în numele Franței”, un actor care îl interpreta pe generalul Berthelot (Marius Cristea) din trupa de reenactment a Muzeului Național al Unirii, a fost huiduit de ”suveraniști”.

”Nici unul din cei care au huiduit habar nu avea cine a fost Berthelot, doar faptul că era pomenit ca francez a dus la reacția asta” spune  Liviu Zgârciu.

Generalul Berthelot, huiduit de ”suveraniști” la Alba Iulia. Precizările istoricului Liviu Zgârciu

Un alt episod jenant a avut loc duminică 1 decembrie atunci când pe terasa dinspre Parcul Custozza a Sălii Unirii din Alba Iulia, avea loc primirea soliilor din Cetățile de Scaun, o Reconstituire istorică realizată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

De câțiva ani există obiceiul ca de 1 decembrie, angajații muzeului albaiulian, alături de voluntari să creeze o scenetă istorică în care să prezinte ce s-a petrecut în Sala Unirii la 1 Decembrie 1918.

În acest scop ei dau naștere unor personaje istorice, precum Ștefan Cicio Pop, Vasile Goldiș, Miron Cristea, Iuliu Hossu și alții.

Ei bine, anul acesta când a început momentul lor, imediat s-au strâns unii care au început din public să scandeze binecunoscutele sloganuri ale suveraniștilor, fără nici o legătură cu lecția de istorie vie ce se desfășura pe terasa Sălii Unirii.

Și ca tot tacâmul să fie complet, în momentul în care a fost invitat să vorbească din partea Franței, generalul Henri Mathias Berthelot, interpretat de un coleg de al meu, au început huiduielile.

Bănuiesc că nici unul din cei care au huiduit habar nu avea cine a fost Berthelot, doar faptul că era pomenit ca francez a dus la reacția asta.

Dacă era întruchipat Molotov bânuiesc că erau urale de bucurie din acea zonă.

În fine, într-una din pozele de mai jos apare chiar Berthelot intrând în București la 1 decembrie 1918, alături de regele Ferdinad și de regina Maria, cea care îl gratula numindu-l: nepreţuitul general Berthelot.

Foto: Liviu Zgârciu Facebook

Și apropo de ruși, generalul rus Gurko, comandantul armatei țariste pe frontul românesc, în Primul Război Mondial, îi spunea că: sunteţi mai român decât românii.

Generalul va ajunge pentru prima dată în Alba Iulia la 1 ianuarie 1919, fiind primit cu mult fast (mai jos este și o poză cu sosirea generalului în gara din Alba Iulia).

Sosirea generalului Berthelot în gara din Alba Iulia. Foto: Adalbert Cserni

Aici generalul emoţionat avea să spună următoarele: „sunt nespus de fericit de a călca şi a vorbi în acest oraş istoric.

Să privesc acelaşi soare pe care l-a văzut strălucind Mihai Viteazul”.

Papa Berthelot, așa cum era numit de români, a îmbrăţişat apoi cu sufletul femeile moţilor de pe valea Apoiului, care l-au întâmpinat:

„Sunt fericit că pot saluta femeile române, care aţi învăţat pe copiii voştri dragostea de neam şi lege şi încă aţi lucrat la înfăptuirea României Mari. Vă urez viaţă îndelungată şi mulţi copii! Duceţi tuturor femeilor din munţi salutul meu”.

Etichete:
Avatar Ovidiu Hategan

Ovidiu Hațegan este absolvent al Facultății de Jurnalistică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și al unui master în domeniul comunicării și publicității, în cadrul aceleiași instituții de învățământ. A lucrat timp de mai mult timp la ziare precum România liberă - Ediția de Transilvania vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Unul

    miercuri, 03.12.2025 at 17:35

    Bravo Liviu. E binevenită incursiunea ta istorică pentru a limpezi bezna din mințile huiduitorilor neamului simionezo-gerogesco-șoșoc.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 18 minute

Ce ornamente de Crăciun sunt interzise pe mașini. Amenzi usturătoare pe care le riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
pensii 2024
Administrațieacum 59 de minute

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Economieacum O oră

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

pensii 2024
Administrațieacum 59 de minute

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Administrațieacum 7 ore

Reguli pentru desfășurarea ședințelor de consiliu local în sistem hibrid. Modificări la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori
Ratele românilor vor crește
Economieacum 2 ore

Salariu minim în funcție de vechime și de studii. Un proiect depus la Senat prevede 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 2 zile

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum o zi

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum o zi

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 ore

Cum s-a implicat Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în proiectul Ziua Națională a României la Alba Iulia
Evenimentacum 23 de ore

Atelierele de Crăciun pentru cei mici revin la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la scrisori către Moșul și până la coronițe
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum o zi

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 4 ore

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum o zi

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie