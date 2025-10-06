Connect with us

Eveniment

ITM Alba: Cinci persoane găsite la muncă fără forme legale de angajare. Amenzi de 115.000 de lei, după controale la firme

sediul ITM Alba

Publicat

acum O oră

Inspectorii ITM Alba au descoperit, în urma controalelor efectuate la firme din județ, cinci persoane care munceau fără forme legale de angajare. În total, inspectorii au aplicat amenzi în valoare de 115.000 de lei și peste 30 de avertismente.

Astfel, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, inspectorii de muncă au verificat 42 de angajatori din Alba, cu un total de 1364 de salariați.

În urma controalelor au fost identificate 79 de deficiențe și au fost aplicate 11 sancțiuni.

Dintre acestea, șapte au fost amenzi în valoare de 111.000 lei (dintre care două în valoare de 100.000 lei au fost pentru muncă la negru, fiind depistate cinci persoane care lucrau fără forme legale). De asemenea, au fost aplicate și patru avertismente.

Principalele deficiențe constatate în controale:

  • nu se evidențiază corect timpul lucrat;
  • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
  • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  • nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
  • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
  • dosarele personale sunt incomplete;
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

Totodată, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 19 angajatori.

Inspectorii au constatat 34 de deficiențe și au sancționat 19 angajatori cu o amendă în valoare de 4.000 de lei și 31 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

  • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
  • Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
  • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
  • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
  • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
  • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
  • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

VIDEO: Circulația rutieră pe DN 67C Transalpina rămâne închisă. Stratul de zăpadă a ajuns și la 40 de centimetri
Evenimentacum 26 de minute

Tânăr de 24 de ani din Alba Iulia, cercetat de polițiști și cu ordin de protecție provizoriu. Și-a amenințat fosta soție cu bătaia
Evenimentacum 41 de minute

Avertizări meteo de ploi abundente, vânt puternic și ninsori, în Alba și alte județe din țară, până joi dimineața. Precizările ANM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 5 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 5 ore

Sprijin pentru fermieri: toate ajutoarele vor fi menținute și în 2026. Asigurări date de Ministerul Agriculturii
Economieacum 20 de ore

Prețurile nu vor mai scădea, veniturile vor crește, dar există un risc major. Declarațiile consilierului lui Mugur Isărescu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 4 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Horoscop 6-12 octombrie: Săptămâna transformărilor interioare. Care sunt zilele norocoase
Evenimentacum 19 ore

FOTO: Inspire Cinema din Alba Mall se reinventează: scaune VIP, ecrane 3D și design ultramodern
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum o zi

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 6 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 2 zile

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 3 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie