ITM Alba: Cinci persoane găsite la muncă fără forme legale de angajare. Amenzi de 115.000 de lei, după controale la firme

Inspectorii ITM Alba au descoperit, în urma controalelor efectuate la firme din județ, cinci persoane care munceau fără forme legale de angajare. În total, inspectorii au aplicat amenzi în valoare de 115.000 de lei și peste 30 de avertismente.

Astfel, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, inspectorii de muncă au verificat 42 de angajatori din Alba, cu un total de 1364 de salariați.

În urma controalelor au fost identificate 79 de deficiențe și au fost aplicate 11 sancțiuni.

Dintre acestea, șapte au fost amenzi în valoare de 111.000 lei (dintre care două în valoare de 100.000 lei au fost pentru muncă la negru, fiind depistate cinci persoane care lucrau fără forme legale). De asemenea, au fost aplicate și patru avertismente.

Principalele deficiențe constatate în controale:

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

Totodată, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 19 angajatori.

Inspectorii au constatat 34 de deficiențe și au sancționat 19 angajatori cu o amendă în valoare de 4.000 de lei și 31 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

