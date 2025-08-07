Connect with us

Eveniment

Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel global

Publicat

acum 22 de secunde

Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel global, de la începutul monitorizărilor meteorologice. Constatările au fost făcute de specialiștii Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene.

Turcia a înregistrat record național, cu peste 50 de grade Celsius.

Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost în iulie de 16,68 grade Celsius, cu 0,45 grade peste media perioadei 1991-2020 pentru această lună. Deși iulie 2025 nu a depășit recordurile stabilite în iulie 2023 și 2024, temperatura globală medie a fost cu 1,25 grade mai ridicată față de perioada preindustrială (1850-1900), când au început arderile industriale ale combustibililor fosili.

Turcia a înregistrat un record național de temperatură de 50,5 grade Celsius, potrivit Mediafax.

„Deși recentul șir de recorduri globale de temperatură s-a oprit — pentru moment —, acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit. Am continuat să fim martorii efectelor unei lumi în încălzire, prin evenimente precum valurile de căldură extreme și inundațiile catastrofale în luna iulie”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus, citat de Reuters.

Cât au crescut temperaturile

Perioada august 2024 – iulie 2025 a fost cu 1,53 grade Celsius mai caldă decât nivelurile preindustriale, depășind astfel pragul de 1,5 grade stabilit în Acordul de la Paris, care vizează limitarea încălzirii globale.

Principala cauză a schimbărilor climatice rămâne emisia gazelor cu efect de seră generate de arderea combustibililor fosili. Anul trecut a fost cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial.

Deși pragul de 1,5 grade Celsius nu a fost oficial depășit pe termen lung, unii oameni de știință avertizează că menținerea sub acest nivel nu mai este realistă și solicită guvernelor să accelereze reducerea emisiilor de CO2 pentru a limita creșterea evenimentelor meteorologice extreme.

Serviciul Copernicus dispune de date climatice înregistrate din 1940, corelate cu informații globale care datează din 1850.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 22 de secunde

Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel global
Blajacum 25 de minute

Percheziții în Blaj: Tânăr de 21 de ani, REȚINUT după ce a plătit cu bancnote false la piață. Ce au descoperit polițiștii
Evenimentacum 39 de minute

Bărbat încătușat de jandarmi în parcarea unui mall din Alba Iulia, după ce a făcut scandal într-un magazin. Ar fi fost drogat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Podul de acces în Cetatea Alba Carolina, la Poarta a IV-a, va fi demontat complet. Care sunt planurile Primăriei
Administrațieacum 2 zile

Polițiști locali cu studii medii au dat în judecată Primăria Alba Iulia. Au vrut salarii egale cu ale colegilor care au facultate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Economieacum 23 de ore

Furnizori de energie amendați de Protecția Consumatorilor, pentru nerespectarea legislației. Ce au descoperit comisarii ANPC
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

7 august 2025 – Zi de doliu național în România. Reguli și interdicții pentru instituții și populație
Evenimentacum 2 zile

Viză cu garanție de până la 15.000 de dolari pentru intrarea în SUA. Condiție pentru unii călători străini
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 5 ore

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 24 de ore

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 9 ore

7 august: Sfânta Teodora de la Sihla, pomenită de credincioșii ortodocși români. Povestea călugăriței care a trăit într-o peșteră
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO: Foișoare și grătare pentru picnic, amenajate pentru locuitori și turiști în Poiana Galdei. Mesajul primăriei
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o săptămână

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum 19 ore

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Admitere liceu 2025, a doua etapă: locuri libere în Alba, calendar înscrieri, reguli pentru repartizarea elevilor
Educațieacum 6 ore

Titularizare 2025: câte posturi au fost repartizate pentru candidați în Alba. LISTA posturilor vacante
Mai mult din Educatie