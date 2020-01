JOI: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia. Se decide acoperirea deficitului bugetar de 28.000 de lei

Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați joi, 9 ianuarie, de la ora 10.00, la sediul Primăriei, pentru a decide privind acoperirea deficitului bugetar înregistrat în anul 2019. Suma de aproximativ 28.000 de lei va fi acoperită din excedentul bugetar provenit din fonduri nerambursabile în anii anteriori.

”Se impune acoperirea deficitului aferent anului 2019 înregistrat la bugetul fondurilor externe nerambursabile, sursa D, în sumă de 28.124,56 lei (proiect Impact Euroscepticism), din excedentul fondurilor nerambursabile al anilor precedenți”, se arată în raportul de specialitate al singurului proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi.

Municipiul Alba Iulia este partener transnațional în cadrul proiectului „The impact of the euroscepticism on the european construction”, finanțat în cadrul Programului „Europa pentru Cetățeni”. În cadrul acestuia, anul trecut, la Alba Iulia a fost organizată o dezbatere la care au participat 200 de cetățeni, pe tematici despre valorile europene, instituțiile europene, modul de funcționare al mecanismelor și instituțiilor europene și nu în ultimul rând euroscepticismul.

