La mulți ani, România! MESAJE de ZIUA NAȚIONALĂ pentru toți românii. Felicitări și urări din inimă de român, de 1 Decembrie 2025

Mesaje de Ziua României * Mesaje de Ziua Națională * Mesaje de 1 Decembrie 2025 • Românii de pretutindeni sărbătoresc Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Românii de pretutindeni pot să își ureze ”La mulți ani!” și să fie uniți chiar dacă sunt la distanță. Cu această ocazie vă prezentăm o serie de idei de mesaje, felicitări, urări, SMS-uri pe care le puteți trimite prietenilor, pentru a le insufla spiritul de unitate și patriotism.

De 1 Decembrie, România îmbracă haine de sărbătoare, iar oamenii îşi spun „La mulţi ani!” cu ocazia Zilei Naţionale. Iată o selecţie de mesaje şi urări deosebite, pe care le puteţi transmite celor dragi de ziua românilor de pretutindeni.

La mulţi ani, România! Duminică 1 Decembrie, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Naţională a României. Este un moment de bucurie generală: ne aducem aminte de faptele istorice de la 1 Decembrie 1918, când s-a format România Mare.

Românii se adună la paradele militare şi festivităţile organizate în ţară, dar şi în case, unde se bucură de preparate tradiţionale şi de compania celor dragi.

La mulți ani România, la mulți ani români!

Nu uita ca ești român, că tatăl tău și mama ta, bunicul și bunica ta, te-au învățat dintotdeauna să fii bun. La mulți ani români!



De 1 Decembrie sărbătorim România. Să închinăm un pahar de Jidvei, un vin din inima Transilvaniei, în cinstea tuturor românilor. La mulți ani România!

La mulți ani România, oriunde te-ai afla!!!

Este ziua tuturor românilor! La mulți ani fraților, oriunde v-ați afla!

A mai trecut un an de când suntem români, astăzi a venit din nou vremea să ne spunem ”La mulți ani!”

De 1 Decembrie vreau să-ți urez tot binele de pe lume și să fii la fel de bun în ceea ce faci și mai ales să fii mândru că ești român. La mulți ani!

Familia noastră de români vă urează la mulți ani unor români adevărați!

Hai sa dam mână cu mână, cei cu inima româna, iar urarea să unească, toată suflarea românească. La mulți ani, române! la mulți ani România!

La mulți ani România! La mulți ani prieteni! La mulți ani români de pretutindeni!

La mulți ani României, tuturor românilor și celor ce simt si gândesc românește!

Cu prilejul Zilei naționale a României doresc poporului roman cele mai călduroase felicitări si urări de sănătate, bunăstare, prosperitate si succes!

Dacă te-ai prins in hora, joaca pana la capăt. La mulți ani române, La mulți ani România!

De când se știe, romanul trăiește cu credința în suflet. La fel cum Dumnezeu ne iubește pe noi, la fel și noi trebuie să ne iubim patria și s-o respectam. La mulți ani române, fii mândru de țara ta!

La mulți ani România, la mulți ani române, hai să încercăm să fim mai buni de ziua noastră să fim frați adevărați!

În această deosebită zi este ziua tuturor românilor, La mulți ani!

Ziua Natională a României este cu siguranță una dintre cele mai importante zile din acest an de aceea țin să-ti urez La mulți ani!

Felicitări pentru toate succesele tale de până acum, ai demonstrat ca ești un român adevărat, La mulți ani!

Îți mulțumim pentru tot sprijinul de care ai dat dovadă, îți mulțumim ca ești român, La mulți ani!

Hai sa dam mana cu mana, cei cu inima româna, sărbătoarea sa unească toata suflarea românească. La mulți ani Române!

La mulți ani tuturor romanilor si celor ce iubesc România!Daca te-ai prins în hora, joacă pana la capăt. La mulți ani române, la mulți ani România!

1 Decembrie este o zi de sărbătoare pentru toți romanii. Ne face plăcere sa transmitem salutările noastre unui client si unui român deosebit. La Mulți Ani și petrecere frumoasa de Ziua Națională!

Fie ca, 1 Decembrie sa va aducă sănătate, fericire si multă, multă bucurie alături de cei dragi si apropiați.

De 1 Decembrie, Ziua Națională a României va doresc distracție plăcută si sa va bucurați ca sunteți roman. Ani mulți, plini de realizări!

Ne face deosebita plăcere sa colaboram cu oameni de excepție ca dumneavoastră. Adevărați români. La Mulți Ani încununați de succes și prosperitate.

Cu ocazia Zilei Naționale dorim sa va felicitam pentru profesionalismul dumneavoastră și ss va transmitem cele mai sincere urări de bine.

Cu romani de excepție ca tine tara noastră este mai bogata si mai respectata. Cu clienți deosebiți ca tine, noi suntem mai buni si mai puternici. Iți mulțumim si iți uram un sincer La Mulți Ani!

Ziua Națională a României este prilej de mare bucurie pentru toți romanii. Vă dorim ca 1 Decembrie sa va aducă în fiecare an realizări de excepție si sa fiți mândru ca sunteți român.

Cu ocazia Zilei Naționale va doresc succes în activitate și să vă bucurați de cele mai frumoase realizări. La mulți ani de prosperitate si bunăstare!

Suntem bucuroși sa colaboram cu romani deosebiți ca dumneavoastră. Datorita unor astfel de oameni România poate nutri speranța unui viitor mai bun. La mulți ani!

Iată 20 de mesaje frumoase și emoționante pe care le poți folosi pentru a felicita pe români de Ziua Națională a României:

La mulți ani, România! Inimile noastre sunt pline de mândrie și recunoștință pentru țara noastră minunată. Pe acest pământ străbun, sub cerul albastru, trăiască România eternă! La mulți ani tuturor românilor! În ziua de astăzi, să ne amintim de eroii care au luptat pentru libertatea și unitatea noastră. La mulți ani, România! De Ziua Națională, să celebrăm frumusețea și diversitatea țării noastre. La mulți ani, români de pretutindeni! Fie ca spiritul de unitate și curaj să ne călăuzească mereu. La mulți ani, România! Astăzi, să ne mândrim cu tradițiile, cultura și istoria noastră bogată. La mulți ani, România! România, ești bijuteria noastră prețioasă. La mulți ani de prosperitate și pace!” În inima fiecărui român, astăzi bate mai tare dragostea pentru țară. La mulți ani, România! Unirea ne-a făcut puternici, tradițiile ne-au făcut uniți. La mulți ani, România! Să ne bucurăm de libertatea și pacea pe care ne-au lăsat-o înaintașii. La mulți ani, România! Fie ca ziua de astăzi să aducă speranță și mândrie în inimile tuturor românilor. La mulți ani, România! Celebrăm astăzi spiritul neînfrânt al poporului român. La mulți ani, România! De Ziua Națională, să fim mândri de trecutul nostru glorios și să privim cu încredere spre viitor. La mulți ani, România! Tricolorul nostru să fluture înalt, simbol al unității și curajului. La mulți ani, România! România, ești coroana de pe capul nostru, și mândria inimii noastre. La mulți ani! Astăzi, să ne unim în celebrarea țării care ne-a dat viață și speranță. La mulți ani, România! La mulți ani cu sănătate și prosperitate, dragă Românie, pământ sfânt și țară frumoasă! Fie ca dragostea pentru țară să ne călăuzească mereu. La mulți ani, România! În această zi specială, să ne reamintim că împreună suntem mai puternici. La mulți ani, România! România, ești steaua noastră călăuzitoare. La mulți ani și multe realizări!

Lucrând cu oameni ca dumneavoastră, îndrăznim sa credem ca România poate avea un viitor mai bun. Va mulțumim pentru profesionalism si vă dorim tot succesul pe care li meritați din plin. La mulți ani!

De când se știe, romanul trăiește cu credința în suflet. La fel cum Dumnezeu ne iubește pe noi, la fel si noi trebuie sa ne iubim Patria si s-o respectam. La Mulți Ani Române, fii mândru de tara ta!

Cu ocazia Zilei Naționale a României va transmit cele mai sincere urări de bine si un viitor prosper si fericit. La Mulți Ani!

La mulți ani România, la mulți ani române, hai să nu uităm că trăim aici de peste 2000 de ani.

La muți ani români! Aveți grijă de țara voastră!

La mulți ani tuturor romanilor si celor ce iubesc România așa cum este ea!

Să fiți mândri că sunteți români! Ziua Naționala a României este prilej de mare bucurie pentru toți romanii.

Române, iubește-ți poporul, iubește-ți țara. La fel cum Dumnezeu ne iubește pe noi, la fel si noi trebuie sa ne iubim Patria si s-o respectam. La Mulți Ani Romane, fii mândru de tara ta!

1 Decembrie – ZIUA NAŢIONALĂ a României. Scurt istoric

La 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul şi Ţara Ungurească cu România.

Ziua Națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România.

ZIUA NAŢIONALĂ. 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, datã la care Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu România, totodată cerându-se un singur stat naţional.

Cu toate acestea, primul pas a fost făcut, de fapt, între 21 noiembrie- 4 decembrie 1918. Când Sfatul Ţării din Basarabia a proclamat Republica Democratică Moldovenească. Apoi, la 24 ianuarie se adoptă declaraţia de Independenţă.

Rezoluţia Unirii citită de Vasile Godiş

ZIUA NAŢIONALĂ. Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat o rezoluţie în care este atestată unirea tuturor românilor din Transilvania şi Banat cu România.

La 1 decembrie 1918, politicianul Vasile Godiş a citit rezoluţia Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România.

Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.”

Legea Unirii a fost ratificată prin decret de lege, la 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand, fiind votată de Adunarea Deputaţilor în şedinta din 29 decembrie 1919.

ZIUA NAŢIONALĂ. 1 decembrie nu este prima zi naţională a României

ZIUA NAŢIONALĂ. 1 decembrie nu a fost singura zi naţională. România a mai schimbat două astfel de sărbători în trecut.

Între anii 1866-1947, 10 mai a fost considerată sărbătoarea şi zi naţională a României, deoarece Prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în faţa adunării reprezentative a Principatelor Române Unite.

În amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877, Carol a proclamat în faţa parlamentului independenţa României.

ZIUA NAŢIONALĂ. După abdicarea regelui Mihai I, la 30 decembrie 1947, a fost proclamată Republica Populară Română.

Astfel, ziua de 24 august a fost adoptată drept zi naţională, sub numele oficial de ziua insurecţiei armate antifasciste şi începutul revoluţiei populare în România, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste.

Ziua Națională. De când se sărbătoreşte 1 Decembrie Ziua Naţională a României

Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România. Această prevedere a fost reluată de Constituția României din 1991, articolul 12, alineatul 2.

Opoziția anticomunistă din România a pledat în 1990 pentru adoptarea zilei de 22 decembrie drept sărbătoare națională, fapt consemnat în stenogramele dezbaterilor parlamentare.

Ziua Națională. Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în fața adunării reprezentative a Principatelor Române Unite. În amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877, tot el a proclamat în fața parlamentului independența de stat a României. În data de 14 martie/26 martie 1881 camerele reunite ale parlamentului au votat transformarea țării din principat în Regatul României. Pentru a marca evenimentul, ziua națională sărbătorită pe 10 mai 1881 a fost una din cele mai spectaculoase serbări din istoria României, confom wikipedia.ro.

După abdicarea forțată a regelui Mihai I în data de 30 decembrie 1947, Camera Deputaților a adoptat legea nr. 363 din 1947, prin care a proclamat Republica Populară Română.

Ziua de 23 august a fost adoptată drept sărbătoare de stat, sub numele de ziua insurecției armate antifasciste, începutul revoluției populare în România, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944.

Ziua Națională. În anul 1990, după revoluția anticomunistă din 1989, parlamentul dominat de FSN a refuzat propunerea venită din partea opoziției, de a adopta ziua de 22 decembrie drept sărbătoare națională a României.

Pe fondul confruntărilor interetnice de la Târgu Mureș din martie 1990 și a mineriadei din 13-15 iunie 1990, Parlamentul României a adoptat la 31 iulie 1990 legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogată Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională și a proclamat în locul ei ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională.

Legea 10 din 1990 nu precizează semnificația sau motivul alegerii zilei de 1 decembrie drept zi națională a României.

Fotografiile de la 1 Decembrie 1918. Povestea fotografului care a imortalizat Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Singurele fotografii care se păstrează din timpul evenimentelor din 1 Decembrie 1918 sunt realizate de Samoilă Mârza, originar din localitatea Galtiu, din judeţul Alba. La 1 Decembrie 1918 Samoilă Mârza avea 32 de ani.

Samoilă Mârza a ajuns „fotograful Unirii” dintr-o întâmplare, deoarece fotograful Arthur Bach, angajat oficial de către organizatorii Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, nu s-a prezentat pentru a imortaliza evenimentele.

În timpul primului război mondial, Mârza a fost încadrat în serviciul topografic şi fotografic al armatei, fiind trimis pe frontul din Italia.

Înainte cu patru zile de 1 Decembrie 1918, Samoilă Mârza s-a întors în satul natal, Galtiu, iar în dimineaţa de 1 Decembrie a pornit şi el spre Alba Iulia, după ce a făcut trei fotografii cu săteni care mergeau la Marea Adunare Naţională.

Fotograful şi-a cărat aparatul cu burduf, trepiedul şi clişeele de sticlă pe bicicletă, pe distanţa de aproape 11 kilometri dintre Galtiu şi Alba Iulia.

La începutul anului 1919 Samoilă Mârza a întocmit un album numit „Marea Adunare de la Alba Iulia în chipuri”. Un exemplar al albumului a fost depus de către delegaţia română la Conferinţa de pace de la Versailles.

