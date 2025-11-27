Lansări și prezentări de carte la Abrud. Eveniment dedicat importanței Zilei de 1 Decembrie 1918

Lansări și prezentări de carte vor avea loc la Abrud, marți, 2 decembrie, de la ora 16:30, la Biblioteca Orășenească „Marin Preda”, pentru a marca importanța Zilei de 1 Decembrie 1918.

Potrivit organizatorilor, după evocarea importanței zilei de 1 Decembrie 1918 de către prof. Alin Bar de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, vor lansa cărți autorii Ioan Bâscă și pr. prof. Bogdan Laurențiu Avram.

După o excepțională carieră de profesor, ziarist și scriitor, Ioan Bâscă revine în atenția iubitorilor de istorie, tradiții și călătorii, cu trei titluri de carte interesante: „Avatarurile moțului Lazăr”, „Păstrătorii de datini” și „De la Marea Baltică la Marea Moartă”.

Alături de pr. prof. Bogdan Laurențiu Avram aduce în atenția locuitorilor orașului Abrud, volumul „Reuniunile de cântări din zona Munților Apuseni. O parte a istoriei muzicii din Transilvania”.

Volumul este o lucrare științifică ce scoate la lumină informații prețioase despre activitatea muzicală și preocupările pentru domeniul artistic al preoților, profesorilor, intelectualilor vremii, dar și dragostea pentru cântecul străbun al oamenilor simplii din Munții Apuseni.

Cititorii pot descoperi în paginile cărții istoricul formațiilor corale din Abrud, Bistra și Câmpeni precum și portretele dirijorilor care au fondat și condus aceste formații corale și instrumentale.

Moment muzical susținut de Corul „Sf. Varvara” din Abrud

Lansarea celor patru volume va fi urmată de prezentarea pr. pensionar Nicolae Câmpean, a istoriei recente a mișcării corale din Abrud și de un moment muzical susținut de Corul „Sf. Varvara” al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” Abrud, dirijor prof. Anuța Câmpean.

De asemenea, în cadrul evenimentului vor fi oferite spre studiu noi cărți, care vor intra în colecția Raftului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba de la Biblioteca Orășenească „Marin Preda” Abrud.

„Suplimentarea fondului de carte la Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, cu volume destinate mai ales copiilor cu vârsta între 7-15 ani, reprezintă o necesitate.

Aceste cărți vor fi folosite ca materiale de lectură pentru proiectele cultural – educative pe care le desfășurăm în parteneriat cu unitățile de învățământ din Abrud” a declarat Maria Jantea, bibliotecară la Biblioteca Orășenească „Marin Preda” Abrud.

