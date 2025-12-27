Connect with us

Legea pensiilor speciale ale magistraților: CCR anunță duminică decizia privind sesizarea făcută de Curtea Supremă

Legea pensiilor speciale ale magistraților: Judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați să anunțe duminică, 28 decembrie, o decizie cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casaţie și Justiție, care a contestat și al doilea proiect privind reforma sistemului de pensionare a magistraților.

Legea prevede creșterea în următorii 15 ani a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor la cea standard, de 65 de ani, și că pensiile lor nu pot depăși 70% din valoarea salariului net în ultima lună de activitate.

Problema este că Instanța Supremă consideră că astfel este încălcată independența justiției, iar magistrații ar fi discriminați față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, transmite RADOR.

Premierul Ilie Bolojan a tot explicat că, dincolo de argumente ce țin de echitate socială, situația economică impune modificări ale condițiilor și vârstei de pensionare în toate domeniile care beneficiază de așa-numitele pensii speciale.

Reforma pensiilor speciale este un jalon esențial pentru deblocarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a sesizat CCR cu privire la neconstituționalitatea unor prevederi ale noii legi, pe care unii judecători o consideră retroactivă și inechitabilă.

CCR a amânat de mai multe ori pronunțarea pe sesizarea ÎCCJ.

