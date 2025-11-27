Legea prosumatorilor va fi dezbătută la CCR, după sesizarea de neconstituționalitate a președintelui Dan

Sesizarea președintelui Nicușor Dan privind neconstituționalitatea proiectului Legii prosumatorilor va fi dezbătută de Curtea Constituțională a Românie, pe 10 decembrie, conform calendarului oficial.

Contactat de reporterul Mediafax, senatorul Antal Lorant, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din Senat, inițiator al actului normativ, a vorbit despre care sunt așteptările sale de la judecătorii CCR și care va fi următorul său pas în cazul în care aceștia vor decide că proiectul este contrat legii fundamentale a statului.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a ajuns pe rolul CCR care este chemată să decidă dacă este constituțională, după ce a fost revizuită după ce a fost trimisă spre reexaminare în Parlament.

Spre deosebire de Klaus Iohannis, care a avut obiecții de fond față de unele prevederi, actualul șef al statului a semnalat probleme de procedură legislativă.

În esență, Nicușor Dan a solicitat CCR să constate ce legea nu este constituțională pentru că Parlamentul a adăugat prevederi la legea întoarsă în Parlament dincolo de cele armonizate conform prevederilor fostului președinte.

Cronologic, proiectul de lege inițiat e UDMR a fost adoptat prima dată în Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, pe 16 noiembrie 2023, și trimis spre promulgare inițial acum doi ani, pe 25 noiembrie 2023.

Aproape o lună mai târziu, pe 12 decembrie 2023, președintele de atunci, Klaus Iohannis, a transmis Paramentului o serie de obiecții spre reexaminare.

Potrivit președintelui, noile prevederi ale legii, deși necesare pe fond, sunt inoportune și inaplicabile în forma în care sunt reglementate.

„Încurajez Parlamentul să identifice acele soluții legislative care să reducă povara unor costuri suplimentare prea mari pentru prosumatori privind achiziționarea de capacități de stocare a energiei electrice.

Totodată, pot fi incluse în legislație și prevederi complementare, precum instituirea de programe de sprijin pentru prosumatorii existenți sau de măsuri care țin de managementul întregului sistem energetic, astfel încât efortul privind creșterea capacităților de producere și stocare a energiei electrice verzi să nu cadă preponderent pe umerii oamenilor”, se arată în declarația publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Noua formă revizuită a proiectului a fost adoptată pe 2 aprilie de Senat și pe 15 octombrie, de Camera Deputaților, for decizional, care l-a trimis a doua oară spre promulgare la Palatul Cotroceni, pe 25 octombrie.

De această dată însă noul șef al statului, care nu poate trimite un proiect de două ori spre reexaminarea Legislativului, a transmis CCR o sesizare de neconstituționalitate, pe 6 noiembrie.

Președintele Nicușor Dan a apreciat că Parlamentul a realizat o serie de modificări fără legătură cu aspectele solicitate de Președinte în cuprinsul cererii de reexaminare și cu depășirea limitelor reexaminării, pe care le-a detaliat în sesizare.

