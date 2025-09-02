Connect with us

Lichidele de până la 2 litri vor fi permise în bagajul de mână pe Aeroportul din Cluj. Când se elimină restricțiile

Publicat

acum 22 de secunde

Pasagerii vor putea intra în avion de pe Aeroportul din Cluj cu sticle cu lichide de cel mult 2 litri, începând de miercuri, 3 septembrie 2025. 

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, devine primul din România care ridică restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână ale pasagerilor.

Astfel, vor fi eliminate restricțiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internațional Cluj.

Pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de maxim 2 litri, se arată într-un comunicat trimis marți de aeroportul clujean.

Potrivit sursei citate, această decizie a fost posibilă ca urmare a măsurilor implementate de Aeroportul Internațional Cluj în colaborare cu Brigada Antiteroristă din cadrul S.R.I. și cu producătorul echipamentelor achiziționate de aeroport.

„Aeroportul Internațional Cluj reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale Județului Cluj, iar scopul nostru este de a oferi pasagerilor facilități și servicii de cea mai bună calitate, astfel încât călătoria acestora să fie o experiență nu doar plăcută, ci și facilă și sigură.

Lichidele de până la 2 litri vor fi permise în bagajul de mână

Ridicarea restricțiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură așteptată de pasageri.

Adoptând aceste măsuri, dovedim încă o dată că Aeroportul Internațional Cluj rămâne un model de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, siguranța și securitatea pasagerilor”, a declarat, citat în comunicat, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Potrivit sursei citate, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj este primul aeroport regional al țării, cu un trafic de peste 3,2 milioane de pasageri înregistrat în anul 2024, iar pentru 2025, estimările arată că traficul va ajunge la 3,4 milioane.

„Ne bucurăm că putem să venim cu vești bune pentru pasagerii noștri, care nu vor mai fi nevoiți să scoată lichidele la controlul de securitate și vor putea transporta lichide în recipiente de 2 litri.

Au fost reactualizate softurile echipamentelor la noile standarde privind detecția explozibililor din lichide și a fost reconfigurat sistemul echipamentelor conform cerințelor Comisiei Europene.

Odată cu ridicarea restricțiilor, timpul de procesare a pasagerilor va scădea”, a declarat, citat în comunicat, directorul general al aeroportului clujean, David Ciceo.

