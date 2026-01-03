3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. În fiecare an, în lumea întreagă este marcată această zi, un eveniment de conștientizare care aduce în prim-plan rolul esențial pe care îl are somnul în sănătatea fizică, mentală și socială a oamenilor.

Această zi specială, organizată de World Sleep Society, are loc anual în vinerea dinaintea echinocțiului de primăvară și reunește cercetători, profesioniști în medicină, cadre medicale, dar și publicul larg pentru a discuta despre importanța odihnei de calitate și despre prevenirea tulburărilor de somn.

Ideea Zilei Mondiale a Somnului a luat naștere în 2008, atunci când specialiști în medicină de somn și cercetători din întreaga lume au dorit să atragă atenția asupra faptului că, deși somnul este o parte fundamentală a vieții, el este adesea neglijat în ritmul tot mai alert al societății moderne.

Scopul inițiativei este de a arăta că somnul nu este un lux, ci o componență vitală a sănătății, influențând capacitatea noastră de concentrare, sistemul imunitar, starea emoțională și performanțele de zi cu zi.

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului

Ziua Mondială a Somnului este menită nu doar să celebreze somnul, ci și să lanseze un apel la acțiune pentru combaterea problemelor legate de somn, cum ar fi insomnia, apneea de somn sau alte tulburări care afectează milioane de oameni la nivel global.

Prin conferințe, materiale educaționale, discuții și evenimente de sănătate publică, organizatorii încearcă să promoveze prevenția și managementul acestor afecțiuni, dar și adoptarea unor obiceiuri sănătoase de somn.

Pe lângă activitățile de informare, în fiecare an este ales și un slogan tematic care direcționează eforturile și mesajele campaniei.

De exemplu, în 2024 tema a fost „Sleep Equity for Global Health”, subliniind legătura dintre accesul la un somn sănătos și sănătatea la nivel global.

Această abordare arată că somnul influențează nu doar individul, ci întreaga comunitate, afectând factorii de risc pentru diverse boli, capacitatea de muncă, dar și siguranța în trafic sau la locul de muncă.

Importanța acestei zile este susținută și de date științifice: numeroase studii arată că lipsa unui somn adecvat este asociată cu probleme de sănătate precum obezitatea, diabetul, probleme cardiovasculare sau tulburări cognitive.

Promovarea unei rutine de somn sănătoase, stabilirea unui program regulat de culcare și trezire, evitarea ecranelor înainte de somn sau crearea unui mediu propice odihnei, sunt doar câteva dintre sfaturile pe care specialiștii le oferă publicului.

Somnul insuficient poate avea efecte grave asupra organismului

Medicii avertizează că dormitul mai puțin de șapte ore pe noapte poate avea efecte devastatoare asupra organismului.

„Somnul prost poate deteriora fiecare sistem din organism, ducând la o sănătate precară. Dormitul a doar cinci până la șase ore pe noapte dublează riscul de a fi diagnosticat cu prediabet și diabet de tip 2 și crește riscul de hipertensiune arterială.

Ziua Mondială a Somnului nu este doar o zi în calendar, ci o chemare globală de a privi somnul ca o parte integrantă a sănătății noastre și de a încuraja obiceiuri care ne pot transforma calitatea vieții.

