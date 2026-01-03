Connect with us

Eveniment

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine

Publicat

acum 1 minut

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. În fiecare an, în lumea întreagă este marcată această zi, un eveniment de conștientizare care aduce în prim-plan rolul esențial pe care îl are somnul în sănătatea fizică, mentală și socială a oamenilor.

Această zi specială, organizată de World Sleep Society, are loc anual în vinerea dinaintea echinocțiului de primăvară și reunește cercetători, profesioniști în medicină, cadre medicale, dar și publicul larg pentru a discuta despre importanța odihnei de calitate și despre prevenirea tulburărilor de somn.

Ideea Zilei Mondiale a Somnului a luat naștere în 2008, atunci când specialiști în medicină de somn și cercetători din întreaga lume au dorit să atragă atenția asupra faptului că, deși somnul este o parte fundamentală a vieții, el este adesea neglijat în ritmul tot mai alert al societății moderne.

Scopul inițiativei este de a arăta că somnul nu este un lux, ci o componență vitală a sănătății, influențând capacitatea noastră de concentrare, sistemul imunitar, starea emoțională și performanțele de zi cu zi.

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului

Ziua Mondială a Somnului este menită nu doar să celebreze somnul, ci și să lanseze un apel la acțiune pentru combaterea problemelor legate de somn, cum ar fi insomnia, apneea de somn sau alte tulburări care afectează milioane de oameni la nivel global.

Prin conferințe, materiale educaționale, discuții și evenimente de sănătate publică, organizatorii încearcă să promoveze prevenția și managementul acestor afecțiuni, dar și adoptarea unor obiceiuri sănătoase de somn.

Pe lângă activitățile de informare, în fiecare an este ales și un slogan tematic care direcționează eforturile și mesajele campaniei.

De exemplu, în 2024 tema a fost „Sleep Equity for Global Health”, subliniind legătura dintre accesul la un somn sănătos și sănătatea la nivel global.

Această abordare arată că somnul influențează nu doar individul, ci întreaga comunitate, afectând factorii de risc pentru diverse boli, capacitatea de muncă, dar și siguranța în trafic sau la locul de muncă.

Importanța acestei zile este susținută și de date științifice: numeroase studii arată că lipsa unui somn adecvat este asociată cu probleme de sănătate precum obezitatea, diabetul, probleme cardiovasculare sau tulburări cognitive.

Promovarea unei rutine de somn sănătoase, stabilirea unui program regulat de culcare și trezire, evitarea ecranelor înainte de somn sau crearea unui mediu propice odihnei, sunt doar câteva dintre sfaturile pe care specialiștii le oferă publicului.

Somnul insuficient poate avea efecte grave asupra organismului

Medicii avertizează că dormitul mai puțin de șapte ore pe noapte poate avea efecte devastatoare asupra organismului.

„Somnul prost poate deteriora fiecare sistem din organism, ducând la o sănătate precară. Dormitul a doar cinci până la șase ore pe noapte dublează riscul de a fi diagnosticat cu prediabet și diabet de tip 2 și crește riscul de hipertensiune arterială.

Ziua Mondială a Somnului nu este doar o zi în calendar, ci o chemare globală de a privi somnul ca o parte integrantă a sănătății noastre și de a încuraja obiceiuri care ne pot transforma calitatea vieții.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine
Evenimentacum O oră

Amplasarea radarelor pe drumurile din Alba, în data de 3 ianuarie 2026. Recomandările polițiștilor pentru circulația de iarnă
Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Alba Iulia, acoperită de zăpadă. A nins ca în povești ore întregi. Cum arăta orașul în timpul nopții
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Administrațieacum 4 zile

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: Dacă nu o făceam, se majorau automat cu 300%
Economieacum 14 ore

Ghiseul.ro a căzut, vineri, de mai multe ori. Siteul permite calcularea noilor taxe pe 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 5 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 11 ore

Andrei Rațiu, interviu în care vorbește despre copilăria din Alba, acordat jurnaliștilor de la Fanatik
Evenimentacum 15 ore

Pârtii de schi din Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Acces, tarife și facilități în Șureanu, Păltiniș, Apuseni și Parâng
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 1 minut

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine
petrecere sampanie
Actualitateacum 2 zile

MESAJE de SFÂNTUL VASILE 2026. Urări pe care le poți trimite familiei, prietenilor sau colegilor, în ziua numelui
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 6 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 7 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații
Evenimentacum 3 zile

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 10 ore

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 23 de ore

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie