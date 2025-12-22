Bărbat din Alba, reținut după ce a fost oprit în trafic, în timp ce conducea o mașină. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat din Alba a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut și fără permis.

Potrivit IPJ Alba, duminică, 21 decembrie, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Bălcaciu, județul Alba.

Duminică seara, în jurul orei 22.00, polițiștii din Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Noșlac, un autoturism condus de bărbatul de 37 de ani.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,26 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

