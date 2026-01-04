LIVE VIDEO: Care este situația în județul Alba, în urma ninsorilor din ultimele 48 de ore. Ședință de urgență la sediul ISU

Toate instituțiile implicate direct în acțiunile generate de ninsorile abundente din județul Alba sunt prezente duminică, 4 ianuarie la sediul central al ISU Alba.

Este vorba despre o ședință convocată de președintele Comitelului pentru Situații de Urgență al județului Alba.

La ședință participă reprezentanți ai Instituția Prefectului Alba, Consiliul Județean Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Județean de Poliție Rutieră Alba, Secția de Drumuri Naționale Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, Direcția Silvică Alba, Garda Forestieră, precum și ai operatorilor de utilități Delgaz Grid, Orange Telekom, DEER Electrica, APA CTTA și ai Centrul de Întreținere și Coordonare A1 și A10.

Cele mai mari probleme din ultimele 48 de ore, probleme generate de ninsori au fost căderile de curent din mai multe zone din Alba.

În cadrul ședinței vor fi prezentate problemele rezolvate, starea drumurilor din județ, dar și acțiuni viitoare pe care instituțiile statului le vor lua în următoarele ore.

