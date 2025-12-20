LIVE-VIDEO „Crăciun ca-n Alba”. Competiție de preparat produse tradiționale din carne de porc și concert de colinde, la Alba Iulia

Echipe de măcelari, bucătari și păstrători ai obiceiurilor de Crăciun se întrec sâmbătă în prepararea produselor tradiționale de sărbători, în cadrul evenimentului „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, desfășurat la Alba Iulia.

Încă de la primele ore ale dimineții, participanții s-au adunat în parcarea Restaurantului „Hanul dintre Sălcii”, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș, pentru a pregăti preparate tradiționale din carne de porc, conform rețetelor tradiționale transmise din generație în generație.

Competiție de preparat bucate tradiționale din carne de porc

Într-un format unic, evenimentul presupune o competiție gastronomică și a tradițiilor, care readuce în prim-plan autenticitatea și măiestria bucătăriei românești de Crăciun.

Echipe de măcelari, bucătari și păstrători ai obiceiurilor vor prezenta zestrea populară a comunității pe care o reprezintă și vor demonstra iscusința în prepararea produselor tradiționale de Crăciun.

Participanții vor avea misiunea de a pregăti cele mai gustoase preparate din carne de porc, folosind doar rețete tradiționale, dar punând în scenă și obiceiurile populare specifice comunităților din care provin.

Juriul este format din oameni cu experiență în gastronomia tradițională și în etnografie, iar nota finală va fi dată de public, care va putea degusta gratuit preparatele pregătite.

Concert de colinde cu interpreți îndrăgiți și cadouri de la Moș Crăciun pentru copii

Atmosfera de sărbătoare din cadrul evenimentului va fi completată de recitaluri ale unor artiști locali și grupuri de colindători, care vor vesti bucuria Nașterii Domnului.

Pe scenă vor urca:

Tulnicăresele de la Avram Iancu,

Tudor Limbean,

Grupul de colindători de la Sâncel,

Ovidiu și Ioana Țăran,

Alexandra Vereș și Grupul de colindători din Bucium,

Maria Vesa,

Amalia Buta Ramona Oniciu,

Ana Berindei,

Delia Jude,

Mirela Mănescu,

Ansamblul Țarina al „Cupru Min” Abrud.

„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” are loc sâmbătă, 20 decembrie, începând cu ora 12:00, în parcarea Restaurantului „Hanul dintre Sălcii” (ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș).

Evenimentul este organizat de Partidul Social Democrat Alba.

