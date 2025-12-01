LIVE VIDEO Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: peste 1000 de militari, vehicule blindate, elicoptere, avioane

Parada militară de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia: Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate de Ziua Națională a României se desfășoară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiu. Peste 1000 de militari, aliați UE, trupe NATO participă la parada militară.

Municipiul este survolat de elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA NATO și avioane F-16 Fighting Falcon.

Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia

La Alba Iulia este prezent și premierul Ilie Bolojan, alături de autorități publice locale și județene.

La ceremonia militară participă peste 1000 de militari:

18 detașamente de defilare pe jos de la:

Divizia 4 Infanterie „Gemina”, Forțele pentru Operații Speciale, Batalionul 136 Geniu „Apulum”

Batalionul 26 Cercetare-Supraveghere „Avram Iancu”, Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă”

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Administrația Națională a Penitenciarelor

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”

personalul din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, al organizației Crucea Roșie Română filiala Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba, Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și grupului „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinți.

Defilează, de asemenea, 18 detașamente cu mijloace terestre:

vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS, și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V

tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale organizației Crucea Roșie Română

mijloace aeriene:

elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” și avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”.

Din dispozitivul de defilare fac parte militari și tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia – forțele terestre

Divizia 4 Infanterie Gemina

Defilarea este deschisă de generalul-maior Bogdan Cernat, comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Acesta prezintă onorul dintr-o mașină de luptă VAMTAC.

De-a lungul unei cariere militare de peste 30 de ani, ofițerul a ocupat funcții importante în cadrul structurii de forțe a Armatei României, atât la nivel tactic cât și în cadrul structurilorcentrale: comandant de batalion, șef secție la Comandamentul Logistic Întrunit, şef al Serviciului Poliţie Militară în Statul Major al Apărării, comandant al Brigăzii 30 Gardă.

La nivel internațional, generalul–maior Bogdan Cernat a îndeplinit funcția de comandant al Centrului Întrunit de Analiză și Lecții Învățate al NATO din Portugalia.

Pe parcursul carierei ofițerul a participat la numeroase cursuri de carieră atât în țară cât și în străinătate, inclusiv Colegiul de Război Forțe Terestre din Statele Unite ale Americii.

Începând cu luna noiembrie a anului 2022, generalul maior Bogdan Cernat asigură comanda Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Defilarea continuă cu Drapelul de Luptă al Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, purtat de militari ai Batalionului 400 Sprijin „Feleacu”. De-a lungul timpului, Drapelul de Luptă al diviziei a fost decorat cu numeroase distincții militare oferite de Președintele României, Ministerul Apărării Naționale și Statul Major al Apărării.

Urmează detașamentul steagurilor de identificare ale unităților din subordinea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, purtate de militari din structurile acesteia, în fruntea cărora se află locotenent-colonelul Ionel-Marian Țăran.

Marile unități și unitățile din compunerea Diviziei 4 Infanterie „Gemina” deservesc mai mult de jumătate din suprafața teritoriului național și au fost angajate, de-a lungul timpului, în exerciții, atât în țară, cât și în afara acesteia, precum și în misiuni externe sub egida NATO, a Uniunii Europene sau în cadrul unor parteneriate și coaliții.

Detașamente reconstituiri istorice

Detașamentul Asociației de Reconstituiri Istorice ,,Ferdinand I”, condus de Liviu Burcea.

Detașamentul reprezintă Armata română între anii 1916-1919 cu diverse uniforme: de vânători, vânători de munte, grăniceri, pionieri, aviație și cavalerie și trei drapele istorice.

Drapelul Regimentului 1 Vânători a fost decorat cu Ordinul ,,Mihai Viteazul” în anul 1917.

Detașamentul Pandurii Vladimirescului, comandat de plutonierul Ionuț Săvescu.

Detașamentul Pandurii Vladimirescului participă la defilarea din cetatea Alba Iulia pentru al 5-lea an consecuti. S-a înființat în anul 2021, cu ocazia sărbătoririi bicentenarului de la revoluția lui Tudor Vladimirescu. Are în componența sa membri pasionați de istorie, civili dar și cadre militare active.

Detașamentele Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia

Primul pluton reprezintă o reconstituire a Gărzii Naționale de la Alba Iulia, condusă de Ștefan Borza din cadrul Muzeului Național al Unirii.

Alte două plutoane reconstituie Armata română din perioada Războiului de Reîntregire dintre anii 1916 – 1919:

Primul pluton este format din Detașamentul Mateias, sub coordonarea profesorui Cătalin Draghici, președinte al Asociației Historia Renascita și Asociația Traditii Ostășești, condusă de dr. Emil Boboescu, de la Muzeul Militar Național ,,Ferdinand I” București.

Al doilea pluton este format din voluntarii Asociației Culturale Tomis, sub conducerea lui Adrian Tăbăcaru.

Ultimul detașament reconstituie un pluton al Diviziei 3 Vânători de Munte din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, vânători care au participat atât la luptele de pe frontul de est, cât și la cele din Transilvania, Ungaria și Cehoslovacia. Plutonul este condus de Mihai Rotar.

Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Bistrița

Detașamentul Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”, comandat de locotenent-colonelul Felix Mihalachi.

Drapelul de Luptă al marii unități, purtat de militari ai Batalionului 815 Sprijin. Militari din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată participă în această perioadă la misiuni internaționale în Republica Centrafricană și în Balcanii de Vest.

Din blocul de defilare al brigăzii fac parte militarii Batalionului 812 Infanterie „Bistrița” – Șoimii Carpaților, conduşi de comandantul batalionului, locotenent-colonelul Ionuț Ilisei. Militarii batalionului au o vastă experiență, aceștia fiind prezenți, de-a lungul anilor, în teatrele de operații din Angola, Kosovo, Irak și Afganistan.

Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” Miercurea Ciuc

Blocul de defilare al Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”, din Miercurea Ciuc. În fruntea acestuia se află colonelul Valentin Grecu, locțiitorul comandantului marii unităţi.

Drapelul de Luptă al brigăzii, decorat cu ordinul „Virtutea Militară” în grad de „ofițer”, cu însemn de pace, pentru militari.

Batalionul 24 Vânători de Munte ”General Gheorghe Avramescu” Miercurea Ciuc

Batalionul 24 Vânători de Munte „ General Gheorghe Avramescu”, comandat de maiorul Sorin Agapi.

Vânătorii de munte ciucani au o istorie de peste opt decenii în Armata României, unitatea participând la campania din Est din cel de-al doilea război mondial.

Batalionul 54 Sprijin „Horea, Cloșca și Crișan” din Târgu Mureș – Forțele pentru Operații Speciale

Forțele pentru Operații Speciale (drapelul de luptă și militari), aparținând Batalionului 54 Sprijin „Horea, Cloșca și Crișan” din Târgu Mureș, comandat de locotenent-colonelul Rareș-Claudiu Man.

Batalionul este o unitate cu misiuni din spectrul sprijinului de luptă şi logistic pentru Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale și unitățile subordonate.

Unităţile din compunerea Forţelor pentru Operaţii Speciale sunt încadrate cu luptători riguros selectaţi şi antrenaţi, având specialități multiple. Aceștia pot fi introduși în luptă atât terestru, cât și aerian prin parașutare sau maritim.

Militarii sunt echipaţi în uniforma de luptă multiprotectoare. Aceasta asigură un camuflaj optim în orice mediu de acțiune și o mobilitatecrescută a luptătorului în câmpul de luptă, precum și protecţie termică, fiind rezistentă la foc.

Batalionul 26 Cercetare Supraveghere Montană „Avram Iancu” Brad

omandantul batalionului, locotenent-colonelul Remus-Mirel Niste. Batalionul este în cadrul Brigăzii 18 ISR „Decebal”

Drapelul de Luptă al unității, decorat în anul 2023, de către Președintele României, cu Ordinul „Virtutea Militară în grad de ofițer” cu însemn de pace pentru militari.

Cercetașii din Țara Zarandului au dislocat în această perioadă, o structură de nivel pluton în cadrul Grupului de luptă înaintat al NATO pentru asigurarea posturii de descurajare și apărare a flancului estic al Alianței, pe teritoriul Bulgariei.

Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia

Batalionul 136 Geniu „Apulum”, din subordinea Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, comandant locotenent-colonelul Mihai-Adrian Hișu.

Batalionul deține capabilități pentru asigurarea sprijinului de geniu real, specializat în vederea realizării mobilității forțelor proprii, prin deservirea punctelor de trecere peste cursurile de apă, construcția și amenajarea drumurilor pentru deplasări tactice, realizarea contramobilității inamicului și protecția forțelor proprii.

Militarii batalionului au o pregătire profesională solidă, confirmată prin participarea la misiuni în teatrele de operații din Bosnia și Herțegovina, Irak și Afganistan, precum și la numeroase exerciții multinaționale.

Batalionul 53 Geniu „Scorilo” Deva

Batalionul 53 Geniu „Scorilo” din subordinea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, detașament condus de locotenent-colonelul Ion-Dan Diaconescu.

Batalionul 53 Geniu execută lucrări de infrastructură militară, precum amenajarea căilor de comunicație și a platformelor, lucrări de protecție și consolidare, precum şi instalarea obstacolelor necesare asigurării mobilității forţelor proprii şi limitării acţiunilor inamice. De asemenea, batalionul are ca misiune asigurarea trecerilor, prin realizarea mobilizării, precum şi amenajarea rutelor de deplasare.

Recent, militarii Batalionului 53 Geniu au contribuit la modernizarea poligoanelor Diviziei şi au participat la Exercițiul Saber Guardian 25, folosind echipamente nou intrate în dotarea unității, asigurând astfel sprijin de geniu general structurilor Diviziei.

Cu o tradiție de 117 ani, Batalionul 53 Geniu „Scorilo” s-a remarcat prin participarea la misiuni naționale și internaționale, demonstrând professionalism, devotament şi continuitatea valorilor militare.

Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă” Turda

commandant, locotenent-colonel Ionuț-Răzvan Vatavu.

Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă” din Turda este continuator al tradițiilor Regimentului 11 Călărași și a aniversat, în acest an, 145 de ani de existență.

Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă” este una dintre unitățile de elită ale Forțelor Terestre Române, implicată în ultimele exerciții majore ale Armatei României: Strong Eagle, Dacia 25 și STEDFAST DART 25.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

Detașamentul de cadeți al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, condus de locotenent-colonelul Răzvan Dobre.

Succesoarea şi continuatoarea tradiţiilor educaționale și militare ale primei şcoli de ofiţeri din România, cu o vechime de peste 178 de ani, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu este, astăzi, o instituție modernă de educație și cercetare științifică.

Misiunea principală a academiei este aceea de a forma, prin studii universitare de licenţă, de master și cursuri postuniversitare, ofiţeri de comandă din toate armele şi specialităţile militare aparţinând Forţelor Terestre Române, precum și a specialiștilor militari pentru alți beneficiari din cadrul sistemului național de apărare.

Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, detașament comandat de locțiitorul comandantului, colonelul Lucian Moldovan.

Cu o istorie de mai mult de un secol de învățământ militar liceal în inima Transilvaniei, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” se află la ceas aniversar, sărbătorind, la 1 iunie anul acesta, 50 de ani de activitate neîntreruptă la Alba Iulia, capitala de suflet a românilor de pretutindeni.

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia este una dintre instituțiile de prestigiu ale învățământului național, unde tradiția, disciplina și excelența se îmbină pentru formarea viitorilor lideri.

Instituția de învățământ liceal militar este o școală a performanței, care a înregistrat în ultimii 13 ani, procent de promovare de 100% la examenul de Bacalaureat, iar sub ocrotirea spirituală a marelui voievod Mihai Viteazul, tinerii sunt încurajați să își depășească limitele, să își cultive valorile și să își construiască un caracter puternic, pregătindu-se pentru succes atât în carieră, cât și în viață.

Din blocul de defilare fac parte elevi ai claselor a XI-a, conduși de comandantul companiei I elevi, căpitanul Vlad Haica.

Contingentul Militar Polonez în România

Detașament de militari polonezi aparținând Contingentului Militar Polonez prezent în România, ca parte a prezenței înaintate adaptate a NATO. Detașamentul este comandat de căpitanul Dariusz Waśkowski.

Prezența contingentului Militar Polonez ca parte a Grupului de Luptă NATO demonstrează angajamentul Alianței de a întări flancul estic și de a menține securitatea colectivă prin descurajare și o prezență avansată consolidată.

Actuala rotație include soldați din diverse unități, în principal din Brigada 17 Mecanizată „Marea Polonie” și Brigada 10 Logistică – printre cele mai experimentate unități ale Poloniei.

Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. Forțele Ministerului Afacerilor Interne

Jandarmeria Română

Defilarea este deschisă de blocul de defilare al Jandarmeriei Române, format din Drapelul de Luptă și militari ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” din Târgu Mureș, conduși de maiorul Hazaparu Ionuț.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș funcționează ca structură destinată asigurării ordinii publice la evenimente de amploare și intervenției în situațiile de tulburare a ordinii publice.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Drapelul de Luptă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea”, în fruntea cărora se află maiorul Radu Botezan.

Detașamentul de pompieri militari este format din personal din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență având o vastă experiență în executarea misiunilor de stingere a incendiilor, descarcerare și prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren sau epidemii.

Penitenciarul Aiud

Reprezentanții Penitenciarului Aiud, unitate din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. Comanda detașamentului este asigurată de subcomisarul de poliție penitenciară Silviu Văcariu.

Detașamentul este format din polițiști de penitenciare. În primele rânduri defilează membri ai structurii speciale care asigură intervenția pentru soluționarea incidentelor grave din penitenciare.

Polițiștii de penitenciare asigură paza, escortarea și supravegherea persoanelor private de libertate, contribuie la reintegrarea acestora în societate și mențin ordinea și siguranța misiunilor desfășurate.

Crucea Roșie

Încheie defilarea pe jos detașamentul Crucii Roșii Române Filiala Alba, condus de directorul organizației, Adrian Ionel Dușa.

Înființată în anul 1876, Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză.

Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare.

Parada militară 1 Decembrie 2025 Alba Iulia: forțe militare aeriene

Un elicopter IAR 330 M din cadrul Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata poartă tricolorul României.

Formație de elicoptere IAR 330 Puma Socat din dotarea Escadrilei 713 Elicoptere Socat a Bazei 71 Aeriană ”General Emanoil Ionescu” . Aceste aparate sunt pregătite pentru intervenție rapidă și misiuni complexe.

A doua formație de elicoptere IAR 330 M din cadrul Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata.

Avioane F-16 Fighting Falcon din cadrul Escadrilei 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii. Aceste aeronave multirol de generatia a 4a pot îndeplini misiuni de poliție aeriană, interceptare, sprijin aerian și cercetare, adaptându-se rapid oricărei situații tactice.

Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: tehnică militară MApN

Blocul de tehnică militară este comandat de generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie, care vă prezintă onorul dintr-un vehicul de luptă VAMTAC.

Generalul Oros a parcurs toate treptele ierarhiei militare și deține o experiență solidă la comanda unor structuri naționale și internaționale. De-a lungul carierei, a condus structuri de la nivel de subunitate și batalion, până la comanda Brigăzii 61 Vânători de Munte. În perioada 2024–2025, generalul Oros a fost comandantul Misiunii de Instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană, contribuind la consolidarea securității și stabilității în regiune, reprezentând România cu onoare în comunitatea internațională.

Este veteran al teatrelor de operații, cu trei misiuni în Afganistan și una în Republica Centrafricană, iar activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase ordine, medalii și embleme de onoare, dintre care: Ordinul Virtutea Militară în gradul de Cavaler, conferit de Președintele României; Medalia Uniunii Europene pentru Servicii Excepționale; Ordinul Național al Recunoștinței și Ordinul pentru Merit în grad de Comandor, acordate de Republica Centrafricană; Medalia Apărării Naționale a Republicii Franceze; Medalia NATO Non-Article 5; Emblemele de Onoare ale Armatei României, Statului Major al Apărării și Statului Major al Forțelor Terestre; Emblemele de Merit „În Slujba Păcii” clasele I, II și III

Parada militară de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia – tehnică militară Forțele pentru Operații Speciale

Deschide defilarea tehnica din dotarea Forțelor pentru Operații Speciale.

Vehiculele de luptă JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) sunt interoperabile cu tehnica de luptă din Forțele pentru Operații Speciale NATO, din punct de vedere al comunicațiilor, sistemelor de armament, tipurilor de muniție și al sprijinului logistic.

Mobilitatea acestei mașini de luptă care poate atinge viteze de 120 km/h pe drum asfaltat, este o caracteristică foarte importantă pentru forţele pentru operaţii speciale care se bazează pe puterea de surprindere şi flexibilitatea acțională.

Transportoare blindate Piranha 5

Următorul bloc de defilare are în compunere transportoarele blindate PIRANHA 5 din dotarea Brigăzii 81 Mecanizate ” General Grigore Bălan” condus delocotenentul Răzvan Șuteu.

Primele vehicule sunt trei puncte de comandă mobile pe șasiu de PIRANHA 5 aflate în dotarea brigăzii.

Punctele de comandă mobile, protejate cu plăci de blindaj, sunt dotate atât cu sisteme de armament, cât și cu tehnologie de ultimă generație din domeniul comunicațiilor care includ: echipament satelitar, echipamente radio și sisteme informatice.

Aceste puncte de comandă sunt destinate exercitării comenzii și controlului pe câmpul de luptă și au rolul de a transporta personalul care conduce misiunea la nivel tactic.

Transportoare blindate Piranha 5 APC

Acestea sunt urmate de transportoarele blindate pentru trupe PIRANHA 5 APC.

Intrate în anul 2025 în dotarea batalioanelor de infanterie din cadrul marii unități bistrițene, transportoarele blindate pentru trupe PIRANHA 5sunt autovehicule de luptă blindate, pe roți,care fac parte din categoria vehiculelor tactice.

Transportorul este compatibil cu transportoarele blindate pentru trupe din armatele NATO, din punct de vedere al comunicațiilor, sistemului de armament, tipurilor de muniție și al sprijinului logistic.

Vehiculul beneficiază de un blindaj cu o protecție balistică variabilă, adaptabilă la diverse amenințări. Este echipat cu un blindaj de înaltă performanță, asigurând un nivel ridicat de protecție pentru echipaj și trupe. Rolul său principal este de a transporta o grupă de infanterie pe câmpul de luptă și de a oferi suport de foc. Poate fi exploatat pe orice tip de teren și în orice condiții meteorologice, inclusiv pe teren accidentat.

Transportorul este echipat cu un tun de calibru 30 mm și o mitralieră de calibru 7,62 mm care permit angajarea țintelor cu precizie și într-un timp foarte scurt. Sistemul de conducere a focului este complet automatizat și utilizează sistemul electric de acționare și stabilizare, pentru a se obține Urmărirea Automată a Țintei.

Transportoare Piranha 5, tip aruncător 120 mm

Aceste transportoare oferă o protecție ridicată pentru echipajul său. După sosirea în poziția de tragere, sistemul este pregătit de deschiderea focului în 2 minute.

Vehiculul poate părăsi rapid poziția de tragere după finalizarea misiunii de foc. Distanța de angajare a țintelor este cuprinsă între 5000-7000 de metri folosind trei tipuri de muniție: explozivă, de iluminare și fumigene. Echipajul transportorului este format din cinci militari (șofer, comandant piesă, ochitor și doi servanți).

Aruncătorul poate trage 3 proiectile în primul minut, iar în decurs de alte 8 minute încă 5 proiectile.

Transportoare blindate Piranha 3C

Transportoarele blindate pentru trupe PIRANHA 3C, aflate în înzestrarea Batalionului 22 Infanterie, din Brigada Multinațională Sud-Est, condus de plutonierul Alexandru Sorin.

Destinate batalioanelor de infanterie din Forţele Terestre, acestea asigură transportul şi protecția grupei de infanterie. De asemenea, PIRANHA 3C este dotat cu kituri de protecţie împotriva minelor şi a armelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare.

De asemenea, transportorul beneficiază de un sistem de vedere cu cameră termală care asigură imagini de înaltă calitate şi o vizibilitate foarte bună.

Sistemul de rachete cu lansare multiplă HIMARS

Autospecială de conducere a focului C2 Shelter și trei sisteme de rachete cu lansare multiplă HIMARS din cadrul Batalionului 96 Rachete Operativ Tactice “Mircea Voievod”, comandate de sublocotenentul Raul Rusu.

Sistemul de rachete cu lansare multiplă HIMARS a intrat în dotarea batalionului în anul 2024 și este unul din cele mai moderne sisteme de armament de artilerie terestră din lume, capabil să angajeze ținte la o distanță de până la 300 de km.

Folosește muniție ghidată GPS și sistem de navigație inerțial, poate fi folosit în orice condiții meteorologice, atât ziua cât și noaptea, inclusiv în mediul contaminat chimic, radiologic, biologic sau nuclear.

Comanda și controlul acestora se execută cu ajutorul autospecialelor C2 Shelter care utilizează un sistem automatizat de conducere a focului.

Sistemul HIMARS execută misiuni de foc poziții de lansare care nu necesită amenajare și sunt caracterizate prin mobilitate ridicată, fapt ce mărește capacitatea de supraviețuire a echipajului pe câmpul de luptă.

De asemenea, este transportabil pe calea aerului cu platforme aeriene de transport din înzestrarea Forțelor Aeriene Române și ale alianței, iar sistemul digital de comandă și control asigură interoperabilitatea cu structurile de artilerie ale armatelor statelor membre NATO.

Lansatoare LAROM

Lansatoare LAROM din cadrul Regimentului 69 Artilerie ,,Silvania” . Detașamentul este condus de locotenentul Iulian Vîlcu.

Lansatoarele LAROM sunt mijloace autopropulsate de lovire, care execută, de regulă, trageri prin ochire indirectă. Au o mare putere de foc şi sunt apte să lovească o gamă largă de ţinte, îndeosebi de dimensiuni mari, dispuse în adâncimea dispozitivului de luptă inamic.

Lansatorul este montat pe autoşasiul DAC 665 T şi permite executarea ochirii atât prin acţionare automată, cât şi manuală, tragerea executându-se în salvă sau lovitură cu lovitură, din cabina maşinii sau prin acţionare de la distanţă.

Sistemele antiaeriene GEPARD

Sistemele antiaeriene GEPARD, aparținând Batalionului 3 Apărare Antiaeriană ,,Potaissa” din Turda, conduse de locotenentul Cătălina Aldea.

GEPARD este un sistem de artilerie antiaeriană blindat, performant, autonom, autopropulsat, cu mobilitate ridicată, care poate executa misiuni de luptă în orice condiții meteorologice şi de bruiaj electronic. Este destinat pentru angajarea avioanelor și elicopterelor de luptă care atacă prin surprindere, la joasă înălțime, putând fi utilizat, totodată, şi împotriva blindatelor.

Complexul antiaerian GEPARD este un subsistem care se integrează uşor în sistemul de apărare antiaerian terestru. Acesta răspunde cerințelor actuale ale câmpului de luptă, fiind dotat cu echipamente compatibile cu sisteme similare NATO.

Începând cu luna octombrie a anului 2020, complexele antiaeriene GEPARD au fost dislocate în Polonia, în cadrul detaşamentelor românești de apărare antiaeriană participante la grupul de luptă NATO-Enhanced Forward Presence.

Transportoare amfibii blindate ROSOMAK Polonia

Infanteriştii polonezi prezintă onorul îmbarcați pe trei transportoare amfibii blindate ROSOMAK din dotarea Armatei Poloneze.

Transportorul amfibiu blindat pentru infanterie ROSOMAK este prevăzut cu turelă și tun automat calibru 30 mm.

Ca armă secundară are o mitralieră calibru 7,62 mm.

De asemenea, este dotat cu un aruncător de grenade calibru 40 mm care poate angaja şi distruge ţinte uşor blindate de la o distanţă de cel puţin 1500 m, ziua şi noaptea, de pe loc sau din mişcare. De asemenea, transportorul poate angaja şi distruge ţinte aeriene.

ROSOMAK este un vehicul de luptă multimodular echipat cu turelă și tun automat calibru 30 mm, care oferă o capacitate ridicată de luptă. Pe lângă armamentul principal, turela ușoară a ROSOMAK-ului poate fi echipată fie cu o mitralieră de 12,7 mm sau 7,62 mm, fie cu un aruncător de grenade de 40 mm.

Vehiculul are o autonomie între 500 km și 700 km. Viteza maximă de deplasare pe apă este de 10 km/h, iar viteza maximă pe uscat este de 100 km/h.

Vehiculele ROSOMAK au participat printre altele și la misiuni în Irak, Afganistan și Liban.

Autocamioane cu mobilitate înaltă IVECO

Urmează defilarea tehnicii unităților de sprijin logistic din cadrul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, reprezentate de autocamioanele cu mobilitate înaltă IVECO.

Defilează autocamioanele IVECO 4×4 ACMC, IVECO 6×6 ACMD, IVECO 8×8 ACMR, destinate pentru transportul materialelor din toate clasele de aprovizionare, cu capacitate cuprinsă între 8 și 14 tone, care pot executa deplasarea pe teren puternic și mediu frământat sau pe drumuri neamenajate.

Urmează platforma de transport auto pe şasiu de camion IVECO ATC, cu motor de mare putere, destinat aprovizionării marilor unități ale diviziei, care poate transporta până la 20 de tone de materiale și echipament.

În continuare, defilează autocisterna CL, destinată alimentării tehnicii militare pe timpul desfășurării acțiunilor de luptă, sau pe durata exercițiilor naționale sau multinaționale.

Coloana autovehiculelor cu destinație logistică este încheiată de ansamblul autotractor cu semiremorcă pentru transport de echipament greu și agabaritic formată din capul tractor marca IVECO și semiremorca DEMARKO, pe platforma căruia este dispus un tractor de evacuare si reparatii autovehicule pe șasiu de transportor auto blindat.

Parada militară 1 Decembrie 2025 Alba Iulia: tehnică MAI

Autospeciale Poliția Română

Tehnica din dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. Blocul de defilare este condus de comisarul șef de poliție Andrei Frânc, șeful Servicului Pentru Acțiuni Speciale

Coloana este deschisă de două autospeciale Dacia Duster care sunt utilizate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice și creștere a siguranței rutiere. Acestea beneficiază de dotările necesare pentru intervenții rapide și eficiente.

Următoarele autospeciale marca Ford Ranger sunt în dotarea Servicului Criminalistic și al Biroului pentru Protecția Animalelor. Acestea sunt echipate cu tracțiune integrală și pot fi utilizate pe teren accidentat. Autolaboratorul criminalistic are în dotare aparatură modernă care permite efectuarea activităților de cercetare la fața locului, în cele mai bune condiții.

Blocul de defilare al Inspectoratului de Poliție Județean Alba se încheie cudouă autospecialefolosite pentru intervenții în forță, la evenimente care pot afecta siguranța publică sau viața și integritatea persoanelor dar și la acțiunile de pericol care presupun depistarea și capturarea unor infractori periculoși.

Autospeciale Jandarmeria Română

Autospeciale ale Inspectoratului de Jandarmi Județean “Avram Iancu” Alba și ale Grupării de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.

Defilarea este deschisă de autospecialele de intervenție.

Autospeciala Jeep Wrangler Unlimited, un vehicul cu capabilități off-road excelente, este destinată acordării primului ajutor și intervențiilor rapide în zone greu accesibile.

Este urmată deautospeciala Ford Ranger, care asigură o mobilitate crescută a jandarmilor montani pentru intervenția în zone greu accesibile.

Autospecialele SsangYong Musso Grand, configurate pentru misiuni operative în teren dificil. Acestea asigură transportul materialelor și sprijinul echipelor de intervenție în zone izolate.

Autospeciale Ford Transit Custom, cu o capacitate de 8+1 locuri, utilizate pentru transportul efectivelor de jandarmi la misiunile de patrulare, intervenție, asigurare și restabilire a ordinii publice, contribuind astfel la creșterea operativității acestora.

Autospeciale ISU

Tehnica de intervenţie din dotarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Autospeciala pentru lucrul cu apă de Înaltă Presiune și Hidroperforare destinată pentru stingerea incendiilor produse în interiorul unei incinte, din exterior.

Ambulanţa SMURD tip B2 – pentru prim ajutor. Ambulanțele sunt complet echipate pentru a răspunde celor mai diverse situații medicale de urgență. Pe lângă dotările clasice – monitor, defibrilator, sisteme de imobilizare, oxigen – acestea dispun și de aparatură de resuscitare automată, care oferă un sprijin esențial echipajelor în misiunile critice.

Autospeciala pentru transport scafandri și echipamente la locul intervenției și ambarcațiunea cu motor, chilă rigidă și borduri moi utilizată pentru intervenția pe mare, lacuri și râuri, rezistentă la intemperii, acţiunea apei și abraziuni. Echipa de scafandri acționează pentru salvarea sau căutarea persoanelor din mediul acvatic la adâncimi de până la 40 de metri.

Autoplatforma de salvare Volvo destinată misiunilor de salvare persoane, refularea substanțelor de stingere precum și ridicarea și transportul materialelor la înălțimi de până la 45 de metri.

Utilizarea autospecialei elimină necesitatea folosirii scărilor culisante sau a altor echipamente, având o eficiență ridicată în misiunile desfășurate la înălțime. De asemenea, vehiculul permite intervenții de salvare și sub cota solului.

Autospeciala pentru stingerea incendiilor de capacitate mare, utilizată în intervențiile în mediul urban și rural ce necesită cantități însemnate de substanțe stingătoare, realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenție și utilizarea apei cu randament ridicat de stingere.

Autospeciala pentru transport container ”tip II căutare-salvare” care asigură depozitarea unui volum mare de echipamente și accesorii, ce sunt operationalizate la nevoie, în cazul unor incidente de proportii precum cutremure, alunecări de teren sau intervenții de amploare.

Autospeciale SRI

Blocul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații, condus de locotenentul Andrei Lungu.

Grupul de intervenție antiteroristă -o autospecială de intervenție, cu rol de ripostă imediată, evacuarea și izolarea zonei în situația producerii unui incident de natură teroristă.

Este urmată de 2 autospeciale de intervenție pirotehnică și CBRN având atașată remorca anti-bombă.

Autospecială Penitenciarul Aiud

Urmează o autospecială de transport a structurii de intervenție din Penitenciarul Aiud destinată transportului detașamentului de intervenție în misiunile desfășurate în exteriorul unității.

Autospeciale Crucea Roșie

Urmează defilarea mijloacelor tehnice din cadrul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

patru ambulanțe tip B1/B2 Mercedes Benz, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical. Două dintre ambulanțe sunt 4X4, fiind folosite pentru intervenții în zone greu accesibile și pentru transportul pacienților cu traume severe de coloană.

Autospeciale Poliția Locală

Autospecialele aflate în dotarea Poliției Locale Alba Iulia conduse de șeful de detașament Lucian Gan.

Poliția Locală Alba Iulia este instituția aflată în slujba comunității, dedicată siguranței cetățenilor și respectării ordinii publice.

Autospecialele structurii se remarcă prin tehnologie modernă și orientare către sustenabilitate, ceea ce contribuie la reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

Instituția dispune de o flotă modernă de autospeciale, autoturisme utilizate în misiuni dedicate asigurării ordinii și siguranței publice, fluidizării traficului rutier, protecției mediului, precum și în activități privind controlul comercial sau verificarea respectării disciplinei în construcții.

Garda de onoare – Batalionul 811 Infanterie „Dej” – Dragonii Transilvani

Încheie defilarea de Ziua Națională a României în Cetatea Marii Uniri, garda de onoare, constituită din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” – Dragonii Transilvani.

Detașamentul de onoare este condus de către comandantul batalionului,locotenent-colonelul DORU MOT.

Batalionul a fost prima unitate din structura de forțe a diviziei care a participat la misiunea de stabilitate şi reconstrucţie din Irak, în anul 2003. Totodată, infanteriștii dejeni au participat la multiple exerciții naționale și multinaționale majore, precum și la numeroase operațiuni și misiuni internaționale în Kosovo, Irak și Afganistan.

Militarii Batalionului 811 Infanterie au fost recompensați pentru profesionalismul lor cu numeroase decorații, pe Drapelul de Luptă al Unității regăsindu-se „Ordinul Național Pentru Merit, în grad de Cavaler și de Ofițer cu însemne de război”, „Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler”, Emblemele de onoare ale Armatei României, Statului Major al Apărării și Statului Major al Forțelor Terestre.

