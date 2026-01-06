LIVE VIDEO: Slujba de BOBOTEAZĂ 2026 la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Sute de credincioși iau Agheasma Mare

Slujba de BOBOTEAZĂ 2026 la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Sute de credincioși s-au strâns, marți, în fața catedralei, pentru a lua Agheasma Mare.

Sfânta Liturghie arhierească este oficiată de ÎPS Irineu, arhiepiscop ortodox de Alba Iulia.

Sfințirea cea mare a apei este săvârșită de preoți în ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a sfințit firea apelor, botezându-Se în râul Iordan. Aceasta este oficiată numai în biserică sau lângă o apă curgătoare curată.

Boboteaza

Apa este sfinţită printr-o dublă invocare a Duhului Sfânt. Astfel, agheasma mare are o putere sfinţitoare mai mare.

Boboteaza, care marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă, este dedicată purificării mediului înconjurător, în special sfințirii apelor.

În credința ortodoxă, sărbătoarea amintește de Botezul Domnului în apa Iordanului la vârsta de 30 de ani, înainte de a păși în viața publică. Potrivit tradiției, la Bobotează se săvârșește slujba de sfințire a apelor - Agheasma Mare, care are semnificația simbolică de act de regenerare cosmică.

Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.

Agheasma Mare

Termenul de „agheasmă” provine de la cuvântul grecesc „agiasmós” care înseamnă „sfințire”, potrivit basilica.ro.

Agheasma este mică sau mare. Cea mică se mai numeşte în popor şi şfestanie, care înseamnă luminare sau slujba luminilor.

Apa sfințită de Bobotează se ia dimineața, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie.

Apoi, Agheasma Mare se păstrează în case și se ia în afara acestor zile binecuvântate de Biserică doar cu acordul preotului duhovnic.

Conform tradiției, credincioșii folosesc Agheasma Mare și pentru stropitul caselor, a gospodăriilor, a animalelor din gospodărie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News