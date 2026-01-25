Peste 120 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore. Cum se acordă prim-ajutor în caz de accident montan

Echipele Salvamont au intervenit pentru recuperarea de pe munte a 123 de persoane, în ultimele 24 de ore. În trei cazuri a fost solicitată intervenție cu elicopter SMURD.

Salvamont România îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane.

Potrivit Salvamont, u fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 43 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. Pentru 3 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru a fi recuperate prin troliere.

S-au primit și 59 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 119 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

15 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic

13 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov

13 apeluri pentru Salvamont Maramureș

13 apeluri pentru Salvamont Sinaia

10 apeluri pentru Salvamont Lupeni

9 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov

6 apeluri pentru Salvamont Suceava

5 apeluri pentru Salvamont Gorj

4 apeluri pentru Salvamont Bacău

4 apeluri pentru Salvamont, Bihor

4 apeluri pentru Salvamont Cluj

4 apeluri pentru Salvamont Prahova,

4 apeluri pentru Salvamont Sibiu,

4 apeluri pentru Salvamont Harghita

3 apeluri pentru Salvamont Neamț

2 apeluri pentru Salvamont Alba

2 apeluri pentru Salvamont Mureș

2 apeluri pentru Salvamont Satu Mare

1 apel pentru Salvamont Caraș Severin-Semenic

1 apel pentru Salvamont Vatra Dornei.

Cum poți acționa în caz de accident pe munte

Salvamont derulează o campanie pentru prevenirea accidentelor montane. Serviciul pune la dispoziție recomandări utile pentru turiști.

1. Nu intrați în panică.

2. Protejați victima prin marcarea locului accidentului, dacă acesta se află în pe un traseu pe care se coboară în viteză cu schiurile, bicicleta sau vehicule offroad, prin amplasarea unui marcaj vizual în forma de "X", amplasat in amonte, la distanță suficientă cât să poata avertiza coborâtorii despre accident.

3. Anuntati echipa Salvamont prin apel telefonic SNAU 112 sau Dispeceratul National SALVAMONT - VODAFONE (0SALVAMONT - 0725826668).

4. Nu mișcați persoana accidentată și nu permiteți nimănui să facă acest lucru, decât dacă victima se află sub influența directă a unui factor de risc ce îi pune viața în pericol sau îi provoacă afecțiuni medicale imediate. Orice pacient care, după un traumatism, prezintă dureri sau alterarea stării generale trebuie tratat ca având un posibil traumatism la nivelul coloanei vertebrale, necesitand imobilizare și transport adecvat. Nu permiteți "binevoitorilor" sau "salvatorilor de ocazie" să miște sau să transporte pe brațe, târâș, în spate sau cu mijloace improvizate victima.

5. Daca victima este inconștientă, deschideți-i căile aeriene (aceasta se realizeaza prin subluxația mandibulei - ridicarea acesteia de la nivelul unghiului sau posterior - de lânga ureche; nu "basculați" spre spate capul victimei) și verificați timp de 10 secunde dacă respiră, prin observarea mișcărilor toracelui; dacă nu respiră, efectuați resuscitare cardio-pulmonară (masaj cardiac extern în ritm de aprox. 100 de compresii/ minut. Din cauza pericolului infestarii cu Covid 19 rămâne la latitudinea Dumneavoastră dacă decideți să vă expuneți riscului infestării și să faceți sau nu respirație gură la gură (protocoalele nu mai recomanda acest lucru). Executați un raport de 30:2 compresii toracice – ventilații. Folosiți telefonul pe speaker, pentru a avea mâinile libere și urmati indicațiile primite din dispeceratul medical.

6. Discutați cu victima și observați dacă este coerentă în exprimare. Observați dacă prezintă hemoragii puternice, care reușesc să treaca prin echipament. Identificați locul hemoragiei și faceți compresie (de preferință cu comprese sterile, dacă aveți la îndemână). Dacă hemoragia este abundentă și nu se oprește, aplicați un garou deasupra leziunii (anunțați dispeceratul medical despre acest lucru). Evitați să intrați în contact direct cu sângele pacientului.

7. Nu încercați să aduceți în poziție anatomică membrele sau corpul victimei indiferent de poziția acestuia, se pot produce leziuni cu efect ireversibil sau care pot fi fatale.

8. Protejați termic persoana accidentată (acoperire cu haine, sac de dormit, folie "Sirius"). Discutati permanent cu ea, urmăriți o eventuală schimbare a stării de constiență, a respirației, a culorii tegumentelor și buzelor și așteptați până sosesc echipele Salvamont.

9. Pe toată perioada acordării primului ajutor purtați masca de protecție individuală, după contactul cu victima spălați-vă din abundență pe mâini cu o substanță dezinfectanta sau cu apă și săpun.

Echipele Salvamont sunt singurele structuri care dețin competenta legală, personal pregătit profesional și atestat pentru a interveni în soluționarea accidentelor montane în care sunt implicate persoane cu afecțiuni medicale sau traumatice.

