Locuitorii din Ighiel rămân temporar fără apă potabilă, de luni seara, din cauza unei avarii. Precizările Apa CTTA

Apa CTTA Sucursala Alba Iulia anunță că furnizarea apei potabile va fi întreruptă în localitatea Ighiel, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție.

Reprezentanții companiei informează consumatorii că, în vederea depistării și localizării unei avarii apărute la rețeaua de distribuție a apei potabile a localității Ighiel, se va întrerupe furnizarea apei potabile în perioada 26 ianuarie, ora 19:00 - 27 ianuarie, ora 09:00.

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezervele de apă necesare pentru perioada întreruperii.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate.

În acest caz, clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (Luni - Joi: 08:00–16:30, Vineri: 08:00–14:00),

Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521 / 0258 810 463 (în afara programului), în vederea intervenției.

